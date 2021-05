Vincitrice del premio come migliore attrice protagonista dei David di Donatello 2021, ecco quanto guadagna la diva italiana Sophia Loren.

Diva italiana amata e conosciuta in tutto il mondo, Sophia Loren è senz’ombra di dubbio una delle attrici più apprezzate. Protagonista di numerosi film di successo, è riuscita a costruirsi nel corso degli anni una carriera piena di soddisfazioni. Non è un caso, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Sophia Loren: chi è, altezza, carriera

Nome: Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone

Altezza: 174 cm

Peso: 65 kg

Data di nascita: 20 settembre 1934

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 20 settembre 1934, Sophia Loren, all’anagrafe Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, è alta 174 cm, pesa 65 kg ed è del segno zodiacale della Vergine. A soli 15 anni ha vinto il suo primo concorso di bellezza, per poi parteciparne a molto altri, tra cui Miss Italia del 1950 dove viene eletta Miss Eleganza. Ha posato per diversi fotoromanzi e pellicole cinematografiche, affiancando anche Corrado alla conduzione di Rosso e Nero.

Nel 1951 l’incontro con il produttore Carlo Ponti che decide di offrirle un contratto di sette anni. A quel punto l’attrice inizia ad usare dei nomi d’arte, facendosi chiamare dapprima Sofia Lazzaro e in seguito Sophia Loren. Proprio con questo nome inizia a ricoprire ruoli sempre più importanti, tanto da lavorare al fianco di Alberto Sordi, vestendo i panni di Cleopatra. Seguono poi altre opere, come ad esempio La bella mugnaia, Pane, amore e….

Interpreta il suo primo ruolo drammatico nel film La donna del fiume, per poi recitare in coppia con Mastroianni ne La fortuna di essere donna, del 1956. Lavora quindi tra l’Italia e Hollywood, interpretando film di successo al fianco di grandi star. Vera e propria icona del cinema italiano nel mondo, ottiene la consacrazione definitiva grazie al film La ciociara, dove ha vestito i panni di Cesira. Un’interpretazione che le ha permesso di aggiudicarsi il Premio Oscar, la Palma d’oro a Cannes, il BAFTA, il David di Donatello e il Nastro d’argento.

Il 1963 vede la Loren impegnata in Ieri, oggi, domani, dove interpreta tre diverse figure di donna. Nel 1964 la vediamo in Matrimonio all’italiana, per poi recitare nel 1969 nel film con Mastroianni e diretto da De Sica, I girasoli. Nel 1974, invece, è diretta per l’ultima volta da De Sica ne Il viaggio insieme a Richard Burton. Un ruolo che le permette di vincere il suo quinto David di Donatello. Del 1977 è il film Una giornata particolare di Ettore Scola, in coppia con Mastroianni, dove veste i panni di Antonietta.

Anche in questo caso un’interpretazione eccellente, tanto da vincere il sesto David di Donatello. Gli anni Ottanta vedono Sophia Loren prendere parte a varie produzioni televisive, per poi ricevere nel 1991 il Premio Oscar onorario consegnatole da Gregory Peck. Nel 1994 Robert Altman l’ha voluta in Prêt à porter, mentre nel 1997 ha recitato in Soleil di Roger Hanin. Nel 1999 consegna l’Oscar al miglior film straniero a Roberto Benigni, mentre nel 2002 recita in Cuori estranei, diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Ma non solo, nel febbraio 2007 è uscito il film Saturno contro di Ferzan Özpetek; per poi tornare, nel 2010, in TV come protagonista della miniserie La mia casa è piena di specchi. Il 2015 esce la sua autobiografia dal titolo Ieri, oggi, domani. La mia vita, edita da Rizzoli. Nel 2016 è protagonista della campagna pubblicitaria del profumo Dolce Rosa Excelsa di Dolce e Gabbana, mentre nel 2020 recita in La vita davanti a sé, diretta dal figlio Edoardo Ponti. Nel maggio del 2021, nel corso della cerimonia dei David di Donatello, le viene assegnato il David come migliore attrice protagonista.

Sophia Loren: premiata ai David di Donatello 2021

Come già detto, Sophia Loren è stata premiata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2021 grazie alla sua interpretazione ne La Vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardi Ponti. Standing ovation per la diva italiana più amata al mondo, che a tal proposito ha dichiarato: “L’emozione è la stessa del primo David 60 anni fa è anche di più“.

Ha quindi ringraziato i produttori, tutta la troupe e “il protagonista con me, un bambino meraviglioso, magico, che si chiama Ibrahima e ringrazio il mio regista, Edoardo. Il suo cuore e la sua sensibilità hanno dato vita e anima a questo film e al mio personaggio, anche per questo io a mio figlio sono veramente molto grata, è un uomo meraviglioso. Non so se questo sarà il mio ultimo film ma io ho ancora voglia di farne ancora, sempre più belli, io senza il cinema non posso vivere assolutamente!“.

LEGGI ANCHE >>> Matilda De Angelis, quanto guadagna la bellissima attrice: patrimonio e stipendio

Sophia Loren: vita privata, marito, figli, nipoti

Per quanto riguarda la vita privata, Sophia Loren ha incontrato per la prima volta Carlo Ponti nel 1950, quando lei era quindicenne e lui aveva 37 anni. L’uomo era sposato con Giuliana Fiastri e per questo nel 1956 si recò in Messico, dove ottenne il divorzio. Il 17 settembre 1957 sposa la Loren per procura. Ponti, però, non rientrò in Italia per evitare l’accusa di bigamia, dato che allora in Italia il divorzio non era ancora consentito. Nel 1962 il primo matrimonio di Ponti viene annullato, per ottenere nel 1965 il divorzio dalla Fiastri. È quindi convolato a nozze con la Loren il 9 aprile 1966 a Sèvres.

I due sono rimasti assieme fino alla morte del marito, avvenuta il 9 gennaio 2007 in seguito a delle complicazioni polmonari. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Carlo Jr., nato a Ginevra nel 1968, e Edoardo nato nel 1973. Entrambi i figli l’hanno reso nonna. Carlo Jr., infatti, è sposato con la violinista Andrea Meszaros, da cui ha avuto due figli: Vittorio Leone e Beatrice Lara. Edoardo Ponti, invece, è sposato con l’attrice Sasha Alexander e dalla loro relazione sono nati i figli Lucia Sofia e Leonardo Fortunato.

A proposito del ruolo di nonna, la stessa attrice, così come si evince da Il Giornale, qualche tempo fa ha dichiarato: “Sono piccoli, non pensano nemmeno che io possa essere un’attrice, quando diventeranno più grandi vedremo che cosa diranno della loro nonna. In ogni caso quando sono con i miei nipoti divento come loro. Mi piace giocare, correre, ridere con loro e ho un segreto per farmi apprezzare sempre. Sono la nonna del cioccolato: quando ne vogliono un po’ vengono sempre da me“.

Sophia Loren: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti e amati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Sophia Loren. Vista la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A proposito di guadagni interesserà sapere che la diva italiana, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe una delle attrici più pagate, con un patrimonio stimato di circa 74 milioni di dollari. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

LEGGI ANCHE >>> Laura Pausini, quanto guadagna la vincitrice del Golden Globe: patrimonio e stipendio

Sophia Loren: Instagram e Facebook

Diva italiana amata in tutto il mondo, non si trovano account ufficiali a suo nome, né su Instagram né su Facebook. Sono disponibili, invece, molte fan page.