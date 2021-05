A distanza di mesi continua l’assalto alle scarpe Lidl nei punti vendita sparsi per l’Italia. Ecco cosa bisogna fare per non farsele sfuggire

Ormai da diversi mesi le scarpe Lidl hanno invaso il mercato delle sneakers diventando tra le più ambite dagli appassionati del genere. Fuori dai supermercati della nota catena tedesca diffusa ormai in diversi paesi del vecchio continente si sono creati dei veri e propri assembramenti (non proprio consoni visto il periodo storico che stiamo vivendo).

Ogni qual volta trapela la notizia dell’arrivo di nuovi lotti delle scarpe multicolore del brand di distribuzione alimentare parte una vera e propria mobilitazione. Fin dalle prime ore del mattino, la gente si apposta fuori dai vari punti vendita e aspetta l’apertura per mettere le mani sulle ambite scarpe.

Scarpe Lidl: le grandi file ad Imola e Bologna

I motivi possono essere i più svariati: collezionismo, voglia di avere una calzatura da ginnastica particolare o magari rivenderle online ad un prezzo decisamente maggiorato. Essendo prodotto in quantità limitata non è semplice da reperire, ragion per cui in tanti si affidano al web pagando molto di più del valore di mercato (anche oltre i 100 euro).

Per evitare ciò però è bene seguire alcune indicazioni, che consentono di poter acquistare le proprie Lidl al costo reale (12,99 euro). Prendendo spunto da quanto accaduto in questi giorni ad Imola e Bologna dove diverse persone si sono appostate davanti ai supermercati del marchio per compare le scarpe, ecco cosa è necessario fare per poter finalmente mettere ai piedi le sopracitate calzature.

La sveglia all’alba è tassativa (i più temerari vanno anche appena finisce il coprifuoco alle ore 5:00). Poi bisogna restare in fila ed avere la massima attenzione. Qualche furbetto che prova sopravanzarvi c’è sempre, ma senza distrazioni è difficile che ciò avvenga.

Una volta che il punto vendita apre i battenti, bisogna essere lesti nel prendere la quantità di Lidl che si desidera acquistare, perché in pochi minuti vanno esaurite (sono disponibili circa 100 paia per ogni negozio).

A quel punto non resta che indossarle magari facendo qualche scatto da pubblicare sui social network. I più affaristi invece opteranno per la rivendita online sui più famosi portali, come ad esempio eBay e Depop dove potranno ottenere dei compensi decisamente importanti.