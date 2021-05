L’Unione europea non rinnova il contratto con AstraZeneca e punta su Pfizer-BioNTech: in arrivo 1,8 miliardi di nuove dosi.

Niente più vaccini AstraZeneca in Europa a partire da luglio. Lo ha deciso la Commissione europea, che ha annunciato lo stop alle forniture del siero anglo-svedese dalla scadenza del contratto in essere, valido appunto fino alla fine del mese di giugno. Una mossa che capitalizza una settimana complicata fra Bruxelles e AstraZeneca, caratterizzata da diverse tensioni su una presunta inadempienza contrattuale. Ufficialmente, non si tratta comunque di motivazioni legate alle prestazioni del vaccino anti-Covid, come precisato dal commissario al Commercio interno, Thierry Breton.

By securing up to 1.8 billion doses under a new contract with @BioNTech_Group @Pfizer, we are reinforcing our preparedness for the years to come.

And Europe will remain open. We will continue exporting vaccines, because vaccination is the lasting way out of this global pandemic. pic.twitter.com/hHpLUaQZt4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021