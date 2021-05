La truffa che forse più di tutte, oggi, mette in ginocchio migliaia e migliaia di cittadini. Come difendersi.

Oggi una delle più spietate truffe in circolazione, oggi il giochino perverso capace di mettere in ginocchio centinaia di migliaia di piccoli investitori con il sogno e la promessa di facili guadagni. Si parla di trading on line, una delle mode del momento si potrebbe dire, uno di quei contenitori luccicanti spesso, però, carichi di false promesse e delusioni. Il gioco, se di gioco si può parlare, è davvero semplice, pochi passi, poi la rovina.

Per prima cosa qualcuno ci contatterà definendosi esperto del settore e pronto a consigliarci ogni mossa possibile per aumentare a dismisura il nostro patrimonio, l’investimento iniziale sarà esiguo ed alla portata di chiunque voglia iniziare ad intraprendere un simile percorso. Anche soltanto 200 euro bastano per iniziare. Quello che non sappiamo è che questa è la prima mossa del truffatore, che ci condurrà ini realtà su un sito fake, abilmente “mosso” da lui stesso.

La truffa del secolo: i consigli di chi può salvare il nostro patrimonio

Quello che succede dopo è artefatto, è finzione, è un gioco illusorio che il truffatore ha costruito per noi. Farci avere la sensazione di stare guadagnando migliaia di euro giorno dopo giorno, fino a quando non ci chiederà di investire di più e ancora di più. Alla fine poi, quando sarà arrivato il momento di incassare le somme guadagnate, ci chiederà di pagare una commissione bancaria, in quel momento la truffa vera e propria entra in azione.

Diego Santi, noto amministratore di condominio e blogger, ci spiega come è possibile difendersi dalla minaccia della truffa del trading on line. Ci racconta cosa fare nel momento in cui si riceve la telefonata di un ipotetico esperto, che, come spiega bene, non è sempre un truffatore, anzi.

La truffa però esiste, il circuito è vivo, e sempre più persone ci cascano immaginando di star dando una scossa alla propria vita. Considerazione spesso infelice. Guardate con attenzione il Video.