Un sistema di raggiro che negli anni Venti arrivò a mietere 40 mila vittime. Oggi è una truffa ancora largamente usata. Ecco come riconoscerla.

Un guadagno da 65 miliardi di dollari che ha poi preso le sembianze ben meno edificanti di 150 anni di carcere. Tanto è toccato a Bernard Madoff, detto Bernie, finanziere americano che raccolse guadagni stratosferici utilizzando un sistema chiamato Schema Ponzi. Illegale, truffaldino, che all’epoca della sua piena attuazione da parte del suo ideatore, Charles Ponzi (anni Venti), arrivò a mietere 40 mila vittime. E le miete ancora oggi, usatissimo per fare soldi in modo rapido, seppure con la consapevolezza di essere in pieno illecito. Usato perché c’è chi ci cade ancora, dietro la promessa di accumulare un ingente guadagno in tempi brevissimi.

Un antidoto c’è, ed è anche semplice: mai cedere alle lusinghe di chi promette denaro facile. Al 90% (forse anche 100) si tratta di una truffa. Utile per farseli sfilare i soldi anziché accumularli. E il metodo in questione in questo è maestro. A chi investiva nel suo sistema, Ponzi prometteva un rendimento del 50% in 3 mesi. Ci mise poco più di 10 anni ad accumulare una fortuna basandosi su un semplicissimo metodo: il sistema che permetteva di generare denaro non esisteva. I rendimenti erano pagati con i soldi di altri investitori.

LEGGI ANCHE >>> Truffa scarpe di lusso contraffatte: come riconoscere i siti fake