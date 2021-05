Inquadrati come Aiuti di Stato, i contributi a Fondo perduto andranno dichiarati per poterne trarre i benefici. Ecco come funziona.

Se n’è fatto un gran parlare, il Decreto Sostegni li ha stanziati ed è stato richiesto un bis per cercare di compensare ciò che non era ritenuto sufficiente. Gli aiuti a fondo perduto sono stati un mantra degli ultimi mesi, annunciati sin da subito a seguito dell’insediamento di Mario Draghi a Palazzo Chigi e accolti con poco entusiasmo al momento della verità. Il problema risiedeva nell’insufficienza, nella scarsità rispetto al bisogno. Il Sostegni bis dovrà intervenire in questo senso ma, nel frattempo, per chi è stato più rapido a inoltrare domanda i soldi hanno cominciato ad arrivare.

E in relazione a questo sorge una domanda specifica. Se e come andranno inserite in dichiarazione dei redditi. La prima risposta è sì, dal momento che si tratta di Aiuti di Stato. E come tali andranno indicati in Dichiarazione. Lo scopo è consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare l’iscrizione del beneficio nel Registro nazionale. Una disposizione specificata dal direttore dell’ente e che chiarisce un passaggio importante dei benefici fiscali dovuti.

Aiuti a fondo perduto: il nodo Dichiarazione

Non si tratta, quindi, di un controsenso anche se a prima vista poteva sembrare. E’ infatti proprio l’Agenzia delle Entrate a gestire sia le domande che i pagamenti (effettuati). Resta tuttavia necessario il passaggio della Dichiarazione, al fine di effettuare il passaggio finale dei dati. Va ricordato che gli Aiuti di Stato si distinguono in due segmenti: quelli soggetti a un procedimento di concessione e quelli non subordinati all’emanazione di tali provvedimenti, né a quelli di autorizzazione alla fruizione. Di questi fanno parte i contributi a Fondo perduto erogati per l’emergenza coronavirus i quali, per questa ragione, dovranno essere indicati nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Va anche ricordato quali informazioni siano imprescindibili per l’iscrizione dei contributi nel Registro. Innanzitutto non si tratta di dati disponibili in banche dati a cura dell’erario. Per questo la specifica in Dichiarazione dei redditi consente di figurare fra i beneficiari del sostegno e di accedere alla detrazione. In questo senso si spiega il paradosso. L’obbligo informativo, peraltro, è presente in tutti i modelli dichiarativi del 2021. Per quanto riguarda la compilazione, andrà effettuata all’interno dello spazio Rs e questo vale per tutte le tipologie di fondo perduto (non solo quella del Decreto Rilancio). Accanto all’informativa, andrà indicato anche il codice di riferimento: 20, 22, 23, 27 o 28 a seconda del tipo di aiuto.