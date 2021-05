La banca diretta Illimity Bank è una realtà in crescita nel settore, con offerte e vantaggi al passo con i tempi per accontentare un pubblico sempre più esigente. Riesce a farlo bene? Ecco le opinioni del clienti.

Il vasto scenario di banche dirette ed online, operative in Italia, è in continua evoluzione e comprende anche le offerte di Illimity Bank, ossia l’istituto fondato e guidato dal noto banchiere Corrado Passera. Questa banca si presenta al pubblico ed alla potenziale clientela come una realtà non soltanto esclusivamente digitale, ma pensata e progettata per seguire la continua evoluzione del digitale. Ciò allo scopo di migliorare la customer experience e i modelli di business abilitati dal digitale.

Qui di seguito vogliamo proprio soffermarci su questa banca online, tenendo ben presente che se si è interessati ad un conto corrente a zero spese e ad offerte nel complesso competitive, il conto corrente Illimity potrebbe rappresentare una alternativa da prendere in seria considerazione. Come tipico nella prassi dei rapporti diretti tra banca online e cliente, il c/c in oggetto può essere aperto e gestito (richiesta prestiti, bonifici, assicurazioni ecc.) direttamente da remoto, ossia con una connessione internet attiva e un dispositivo idoneo (pc portatile o fisso, smartphone, tablet). Inoltre, ci soffermeremo sulle opinioni di chi ha già provato Illimity Bank. E’ una buona scelta oppure è meglio optare per altri competitor? Scopriamolo di seguito.

Conto corrente Illimity Bank: l’istituto in breve

Illimity Bank, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare dal nome, è gruppo bancario di matrice italiana. Come si può leggere nel sito web ufficiale, l’istituto si vuole distinguere da tutti gli altri per l’alto tasso tecnologico e per essere o voler essere, davvero, banca senza i limiti e le farraginosità tipiche del sistema tradizionale,”ma con la solidità e la serietà delle migliori esperienze“.

All’interno del sito internet della banca, è presente questa breve presentazione, che vuole sintetizzare la mission dell’istituto nello scenario finanziario italiano: “Illimity fornisce credito ad imprese ad alto potenziale. Acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma neprix. Offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela retail e corporate attraverso la propria banca digitale diretta illimitybank.com. Istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi con illimity SGR“.

lllimity Bank è diventata operativa da non molti anni, e grazie alla partnership con Raisin – primo marketplace paneuropeo per i prodotti di risparmio e investimento – dal 2019 ha portato la propria offerta di conti deposito anche al di là dei confini italiani.

Nell’identico anno ecco l’arrivo di illimitybank.com, l’istituto di credito digitale rivolto esplicitamente a privati, famiglie e imprese.

LEGGI ANCHE >>> Conto corrente Widiba, che cosa ne pensa chi l’ha provato? Pro e contro.

Digitalizzazione come parola chiave dell’istituto

Illimity Bank intende conquistare fette di mercato retail, sfruttando l’innovazione, ossia ripensando i servizi “tradizionali”, ri-disegnati facendo leva su una nuova esperienza utente a cominciare dai conti correnti; conti deposito; servizi di pagamento come bonifici e instant payments, per continuare poi con il mondo delle carte; di credito e di debito e tutto il mondo dei mobile payments con Apple Pay e Google Pay.

Ma Illimity Bank va oltre il concetto di banca tradizionale, perchè non si ferma al banking ma include anche tutta la parte correlata al lending e all’insurance. Il tutto sempre in modalità digitale. Quindi niente filiali e servizi accessibili senza la la presenza fisica. Anzi, tutta l’offerta è attivabile e gestibile in qualsiasi luogo o momento della giornata. Niente code allo sportello e niente orari fissi delle filiali da rispettare, insomma.

Carte Illimity Bank: ecco quali sono

Le carte Illimity sono diverse in base alla tipologia ed alle esigenze del correntista. In particolare, Illimity Bank mette a disposizione:

carte di debito

carte di credito

carte prepagate

Carta di debito Illimity Bank: come funziona?

La carta di debito internazionale Illimity (bancomat) è gratuita e consente al titolare di acquistare e prelevare contanti su circuito Mastercard, ed è altresì personalizzabile in termini di limiti di spesa. La carta di debito internazionale Illimity – inclusa sia nel conto Smart che nel conto Plus – permette al titolare di effettuare acquisti, in negozi fisici e via web, ma anche di fare prelievi sia in Italia che all’estero.

Detta carta di debito MasterCard ha un massimale mensile pari a € 3.000 (salvo aumento). Attenzione alla sicurezza, perchè è possibile attivare il servizio 3D secure per gli acquisti sul web e ricevere SMS alert per controllare tutti i pagamenti tramite carta.

Carta di credito Illimity Bank: come funziona?

La carta di credito Illimity Bank è recapitata presso la residenza del richiedente ed anch’essa è modulabile per limiti di spesa e canali di utilizzo.

Detta carta è gratis con il conto Plus; mentre può essere richiesta dagli utenti che hanno un conto Smart ad un costo totale di 20 euro ogni anno. Questa carta di credito ha un massimale mensile pari a € 1.500 (salvo aumento). Applica altresì una commissione massima del 4% sull’anticipo contante. Come visto sopra, anche con la carta di credito Illimity è possibile fare acquisti in piena sicurezza, servendosi del servizio 3D secure e degli SMS alert sul proprio cellulare.

Carta prepagata Illimity Bank: come funziona?

Ampio margine di personalizzazione anche per la carta prepagata del gruppo fondato da Corrado Passera.

Infatti, con ambo i conti Illimity Bank, l’interessato può richiedere ed ottenere una carta prepagata personalizzabile al costo pari a € 15. Non solo: le carte prepagate di questo istituto possono essere abilitate agli acquisti via web, e hanno un plafond totale pari a € 12.500. Conti Illimity Bank: niente filiali, solo operazioni digitali

Oltre a presentare al pubblico due tipologie di conti correnti digitali, Illimity Bank propone servizi supplementari da abbinare al conto, come il conto deposito, i prestiti e i prodotti assicurativi.

Come sopra accennato, l’apertura e gestione del conto Illimity Bank è totalmente digitale e può essere effettuata in pochi minuti sia da smartphone che da pc portatile o fisso. Per la registrazione è obbligatorio indicare i propri dati personali; il numero di telefono; l’email e dare il proprio documento di identità, nonchè il codice fiscale. Servirà anche registrare un video per l’autenticazione del profilo.

In caso di buon esito di tutto l’iter, l’utente potrà proseguire con la sottoscrizione dei contratti tramite firma digitale. Di seguito, dovrà aspettare un’email di conferma di apertura conto corrente. I conti Illimity Bank sono accomunati dal fatto che possono avere fino a due cointestatari.

Le funzionalità accessorie al conto: eccone alcune

Lo ribadiamo: Illimity Bank è un istituto di credito 100% digitale. Perciò tutte le operazioni correlate al conto – dai bonifici alla richiesta di prestiti – si svolgono via web. Ciò attraverso il sito della banca (home banking) o con l’app per smartphone. Proprio quest’ultima presenta diverse funzionalità utili, come ad esempio l’aggregatore di conti di altre banche; e la facoltà di creare un salvadanaio elettronico con l’arrotondamento delle spese o versamenti manuali o ricorrenti, ottenendo un tasso annuo lordo sulle somme accantonate.

Non è finita qui. Infatti, attraverso l’app o l’internet banking il cliente può compiere ricariche telefoniche; pagare i bollettini postali: MAV/RAV e F24 e spedire denaro in modo immediato agli altri illimiter. Non deve stupire dunque che tutte le carte Illimity Bank presentino dei servizi ad alta tecnologia; e collegandole ad Apple Pay o Google Pay è possibile pagare con il proprio smartphone in tutta comodità.

Conto Smart: di che si tratta?

Il conto Smart Illimity Bank è il primo dei due conti offerti dall’istituto. Si tratta di un conto a zero spese, gestibile al 100% via app, che comprende una carta di debito gratis. La carta di credito, invece, può essere domandata, ma ha un costo annuo pari a € 20. Il conto corrente Smart consente di svolgere tutte le operazioni caratteristiche di un conto corrente, sfruttando allo stesso tempo le funzionalità moderne offerte dalla tecnologia dell’app per smartphone. Non solo: nell’offerta Smart è prevista l’apertura di un conto deposito e vi è, altresì, la possibilità di optare per il conto Plus in modo totalmente gratuito. Conto Plus: di che si tratta?

In buona sostanza, il conto Plus è l’upgrade del conto Smart, con delle funzionalità o vantaggi aggiuntivi. Ma attenzione: detto conto ha un canone all’anno pari a € 102. Tuttavia, il canone è azzerabile se il cliente rispetta almeno due condizioni tra le seguenti: l’accredito dello stipendio o della pensione;

avere almeno due domiciliazioni attive sul conto;

raggiungere almeno € 300 di spese al mese (tra carta di credito e carta di debito). Il conto Plus prevede una carta di credito e, differentemente dal conto Smart, permette di compiere molte operazioni senza alcuna commissione. Ad esempio, i bonifici SEPA istantanei e prelievi di contante in ogni località del globo. La possibilità del conto deposito: come funziona?