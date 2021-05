La promozione è valida fino al 15 luglio: possibilità di rientrare delle spese a seconda del modello di Tv scelto. I dettagli dell’offerta LG.

Offerta interessante quella proposta da LG, con l’occasione di un rimborso fino a 1.000 euro per l’acquisto dei nuovi Tv Oled 2021. Da oggi fino al 15 luglio 2021, un’opportunità per rinnovare il proprio tv ormai a un passo dal restyling voluto per il digitale terrestre. Per l’azienda il messaggio è chiaro e lo dice il nome stesso dell’offerta: “Cambia in meglio con LG OLED TV”. L’offerta consiste nell’ottenimento di un rimborso spese previo acquisto di uno dei modelli rientranti nella promozione, con un limite di 15 giorni per l’inserimento dei dati dell’acquisto al fine di ottenere il rientro.

Per quanto riguarda il codice seriale del televisore, il termine è fissato in 30 giorni (di calendario) a partire dalla data di termine del periodo valido. Numerosi punti vendita hanno aderito alla promozione e sarà possibile recarsi direttamente in sede per procedere all’acquisto. Per il rimborso, invece, occorrerà seguire le procedure sul sito LG For You, dove è disponibile un vademecum sui passi da effettuare, dalla registrazione all’inserimento dei dati richiesti. L’importo rimborsabile varia a seconda del modello: si va dai 1.000 euro per l’OLED88719LA.API ai 100 dell’OLED48C14LB.APID.

LG, come farsi rimborsare fino a 1.000 euro per l’acquisto del Tv: i modelli

Chiaro che i modelli interessati dalla promozione vadano a rispondere a tutti i dettami previsti dalle nuove regole del digitale terrestre. Anzi, è bene ricordare che vige anche un bonus di 50 euro ad apparecchio per l’acquisto di un televisore in sostituzione di uno non corrispondente alle nuove disposizioni. Lo stesso bonus, inoltre, è pensato anche per l’acquisto di decoder di aggiornamento per il nostro televisore. Pochissimi i requisiti necessari: cittadinanza e residenza in Italia, Isee familiare minore di 20 mila euro. Questo indipendentemente dal nostro modello di tv: in sostanza, l’accesso al bonus è consentito a patto che si rispettino i suddetti requisiti.

Per quanto riguarda l’offerta LG, di seguito i modelli e i conseguenti rimborsi previsti:

OLED88Z19LA.API: 1.000,00 €

OLED77Z19LA.API: 1.000,00 €

OLED83C14LA.API: 500,00 €

OLED83C14LA.APID: 500,00 €

OLED77G16LA.API: 500,00 €

OLED77C16LA.API: 500,00 €

OLED77C15LA.API: 500,00 €

OLED77C14LB.APID: 500,00 €

OLED77GX6LA.API: 500,00 €

OLED65G16LA.API: 300,00 €

OLED65C16LA.API: 300,00 €

OLED65C15LA.API: 300,00 €

OLED65C14LB.APID: 300,00 €

OLED65GX6LA.API: 300,00 €

OLED55G16LA.API: 200,00 €

OLED55C16LA.API: 200,00 €

OLED55C15LA.API: 200,00 €

OLED55C14LB.APID: 200,00 €

OLED55GX6LA.API: 200,00 €

OLED48C16LA.API: 100,00 €

OLED48C15LA.API: 100,00 €

OLED48C14LB.APID: 100,00 €