Un’iniziativa pensata per alleggerire la giornata dei clienti e far risparmiare loro tempo. Lidl Svizzera prova una sterzata innovativa.

Prelievi direttamente in cassa per le filiali di Lidl Svizzera. Un’iniziativa che riguarderà tutti i 151 poli presenti in territorio elvetico e farà dei registratori dei negozi un vero e proprio bancomat in supermercato. La cooperazione che porterà a compimento l’idea è frutto di un’intesa con Mastercard e Payone, utile a rendere il prelievo effettuato in cassa perfettamente gratuito. A patto, naturalmente, di rispettare un tetto minimo di spesa nella filiale, comunque irrisorio (10 franchi svizzeri per poterne prelevare fino a 300). L’obiettivo è quello di facilitare la vita ai consumatori, permettendo loro di effettuare un’unica operazione in un unico luogo.

L’iniziativa è stata inaugurata a partire dal 3 maggio 2021 fino a data da destinarsi. A fronte di una spesa di soli beni primari, fino a raggiungere la cifra minima di 10 franchi svizzeri, i clienti potranno tornare a casa senza dover passare dal bancomat della propria banca di riferimento. I prelievi potranno essere effettuati con carte Maestro e Mastercard Debit, indifferentemente per ogni istituto di credito.