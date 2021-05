La classifica delle scarpe più costose al mondo. Tra i vari esemplari anche alcune sorprese del tutto inattese.

Tra gli accessori maggiormente colpiti dalla furia consumistica di donne e uomini, le scarpe risultano essere tra gli articoli maggiormente, inoltre considerati in assoluto, per qualità, tipologia, fabbricazione e tanto altro ancora. L’idea di quel determinato stilista, la concezione di quella particolare azienda, tutti fattori che rendono il settore delle scarpe uno dei più affascinanti in assoluto, di recente una classifica delle più care ha prodotto non poche sorprese.

Tra le sorprese che questa classifica dettata dagli affari, chiamiamoli cosi, decretati alla varie aste, in cui proprio questo particolare tipo di accessorio è stato spesso battuto a prezzi folli, il fatto che scarpe modello Sneakers, tipicamente da ginnastica insomma, per utilizzare un termine ormai meno alla moda, siano valutate a prezzi altissimi, spesso fuori da ogni apparente logica. E’ accaduto di recente presso la nota casa d’aste londinesi Sotheby’s.

Le scarpe più costose al mondo? La cifra record rasenta i 2 milioni di euro

Si diceva della casa d’aste londinese Sotheby’s che di recente ha battuto tutti i record con un paio di Nike Air Yeezy di Kenye West. Le scarpe in questione, erano stata indossate dal rapper in occasione della premiazione dei Grammy de 2008. In quell’occasione, la casa d’aste riuscirà battere, per quel particolare prodotto, la cifra finale record di 1,8 milioni di dollari. Assolutamente il paio di scarpe più costoso di sempre.

Il primato precedente, per capire quanto fosse incredibilmente alto il prezzo per le scarpe del rapper statunitense, risaliva ad un paio di Air Jordan, disegnate ed indossate dalla stessa stella del basket, battute all’asta per 560mila dollari.

Niente è come sembra, insomma, un paio di comunissime scarpe da ginnastica può arrivare a costare una fortuna, cifre spettacolari a sei zeri, che mai e poi mai avremmo associato ad un paio di scarpe, alla fine, anche già usate.