L’incredibile valore di una moneta battuta all’asta ad una cifra davvero rilevante. Più di un milione di dollari per un pezzo storico.

Operazione gigantesca quella che ha portato La New-York Historical Society all’asta dell’Heritage a Dallas per circa 1,260,000 dollari. Parliamo di un pezzo di storia americana, un oggetto che potrebbe non aver valore per l’importanza ed il rilievo di cui si parla. Metallo bianco, uno dei quattro esempio conosciuti, due restano in collezioni museali, di questo tipo di moneta. Qualcosa di assolutamente raro e prezioso che è parte della storia americana.

La sessione platinum dell’asta di Dallas, precedentemente citata, ha dunque portato alla vendita dell’oggetto per più di un milione di dollari. La scoperta del modello in questione, avvenuta del tutto casualmente, mentre alcuni ricercatori catalogavano circa 800 monete e 3000 medaglie presso il New York Hisorical Society. Era il 2003, una scoperta, si può dire sensazionale, considerata la portata dell’asta che ne ha caratterizzato poi, la vendita.

La storica moneta all’asta per una cifra milionaria: i tratti del prezioso oggetto

Parliamo di un pezzo datato 1792, in questo caso le dichiarazioni dell’E-Sylum della Numismatic Bibliomania Society sono molto chiare in merito alla qualità della moneta, intendendo, chiaramente la sua rilevanza storica e gli altri aspetti che ne determinano un valore assolutamente fuori dal comune. Parliamo di un oggetto che rappresenta la storia americana, in tutto e per tutto, testimonianza pluricentenaria di gloriose epoche trascorse.

La zecca americana in merito a questa moneta e ad altre come questa, non dispone di moltissimi documenti, si conosce invece la volontà di andare oltre la soluta concezione della moneta stessa nella sua composizione, nella sua incisione. La proposta in questione, perchè di proposta di tratta, non è ancora stata ben identificata se per un quarto di dollaro o se per un centesimo.

La bontà, per cosi dire, dell’oggetto in questione, è rinchiuso anche nella misteriosa definitiva, ipotetica, identità della moneta. Prototipo, in un certo, senso di una nazione che stava per muovere i primi passi e scrivere la sua storia.