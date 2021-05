Buone notizie per tutti coloro che utilizzano spesso sia la lavatrice che l’asciugatrice. Prestando attenzione ad alcuni accorgimenti, infatti, è possibile risparmiare un bel po’ di soldi. Ecco come fare.

Il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre vite, portando con sé delle ripercussioni negative sia dal punto di vista delle relazioni interpersonali che nella gestione finanziaria. Al fine di contrastare la diffusione di questo virus, infatti, il governo ha optato per una serie di restrizioni, che costringono molte imprese a tenere le serrande delle proprie attività chiuse. Molte, pertanto, sono le famiglie a dover fare i conti con delle minori entrate, tanto da spingere a prestare un’attenzione sempre maggiore al mondo del risparmio.

A partire dall’alimentazione, passando per le bollette, fino ad arrivare alle varie spese quotidiane, infatti, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere le mani nel portafoglio. Proprio per questo motivo può risultare utile sapere che, prestando attenzione ad alcuni accorgimenti, è possibile risparmiare un bel po’ di soldi. Ne sono una chiara dimostrazione alcuni piccoli trucchi grazie ai quali poter utilizzare la lavatrice e l’asciugatrice, senza rischiare di dover pagare una bolletta troppo salata. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Lavatrice e asciugatrice, risparmiare un bel po’ di soldi è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Presi dai vari impegni della vita quotidiana, spesso non ci si rende conto di sprecare inutilmente il proprio denaro. Ne sono una chiara dimostrazione i vari elettrodomestici presenti nelle nostre abitazioni, che vengono quasi sempre utilizzati senza pensare all’impatto che avranno sulle nostre tasche, quando ci ritroveremo a dover fare i conti con la tanto indesiderata bolletta. A tal fine può risultare utile prestare attenzione ad alcuni semplici accorgimenti, grazie ai quali poter utilizzare questi due strumenti importantissimi per il lavaggio e l’asciugatura, senza svuotare il portafoglio.

In particolare bisogna prestare attenzione alla classe energetica, che dovrebbe pertanto essere A oppure superiore. Nel caso in cui il vostro elettrodomestico non rispetti tale caratteristica, allora è opportuno azionare la vostra lavatrice e asciugatrice solamente durante le fasce orarie più convenienti, in base al contratto che avete stipulato per la fornitura dell’energia elettrica.

Lavatrice e asciugatrice: i trucchi per non sprecare denaro

Oltre alla classe energetica e alla fasce orarie più convenienti, sono disponibili altri semplici trucchi, grazie ai quali poter ottenere il massimo risultato, evitando gli sprechi. Entrando nei dettagli, ad esempio, per quanto riguarda la lavatrice si consiglia di:

lavare solo se il cestello è completamente carico;

è completamente carico; evitare centrifughe con troppi giri;

con troppi giri; scegliere il programma più adatto alle proprie esigenze;

più adatto alle proprie esigenze; evitare di fare il prelavaggio.

A proposito del prelavaggio, si consiglia di optare per questa soluzione solo se davvero necessario. In caso contrario è possibile raggiungere lo stesso risultato, semplicemente mettendo i capi in ammollo con il detersivo, per poi lavare in lavatrice.

Anche per quanto riguarda l’asciugatrice è possibile risparmiare un bel po’ di denaro, semplicemente prestando attenzione ad alcuni semplici accorgimenti. In particolare si consiglia di:

utilizzare solo se necessario e se il cestello è pieno;

è pieno; pulire spesso l’asciugatrice, al fine di preservare l’elettrodomestico stesso;

spesso l’asciugatrice, al fine di preservare l’elettrodomestico stesso; non utilizzare spesso la funzione antipiega ;

; prestare attenzione al programma utilizzato, onde evitare un inutile spreco di energia.

Come è facile notare sono vari gli accorgimenti utili, grazie ai quali poter risparmiare un bel po’ di soldi. Non resta quindi che prestare attenzione, evitando in questo modo di incorrere in inutili sprechi.