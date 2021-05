Tra le cantanti più apprezzate e conosciute nel mondo della musica italiana, ecco quanto guadagna Loredana Bertè.

Cantante e attrice italiana, Loredana Berté è senz’ombra di dubbio una delle artiste più amate del mondo della musica nostrana. Sorella della famosa Mia Martini, la Bertè ha pubblicato 17 album in studio e preso parte a ben 11 edizioni del Festival di Sanremo. Una carriera all’insegna del successo, tanto che sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Loredana Bertè: chi è, altezza, carriera

Nome: Loredana Carmela Rosaria Bertè

Altezza: 167 cm

Peso: 70 kg

Data di nascita: 20 settembre 1950

Luogo di nascita: Bagnara Calabra

Nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950, Loredana Bertè è alta 167 cm, pesa 70 kg ed è del segno zodiacale della vergine. Figlia di Giuseppe Radames Berté e Maria Salvina Dato, dopo la separazione dei genitori Loredana Bertè si è trasferita con la madre a Roma, dove ha iniziato a frequentare l’istituto d’arte e gli ambienti artistici della zona. Prende parte ad alcune trasmissioni televisive e radiofoniche, come Bandiera Gialla, per poi entrare a far parte del corpo di ballo del Piper Club, dove ha modo di incontrare Renato Zero.

Ha recitato nell’edizione italiana del musica Hair nel 1969, per poi continuare a recitare in teatro. Qualche tempo incide il suo primo album Streaking, con al suo interno il brano Sei bellissima che le permette di raggiungere l’apice della notorietà. Poco dopo canta Dedicato, ma anche E la luna bussò. Negli anni ’80 la decisione di trascorrere un anno a New York in modo tale da poter imparare la lingua inglese. Nel 1982 si aggiudica il Festivalbar grazie ad un altro brano di successo, dal titolo Non sono una signora.

Nei primi anni del 2000 è tornata a recitare, mentre qualche anno dopo partecipa a Sanremo, questa volta assieme a Gigi D’Alessio, con il brano Respirare. Nel 2015 ricopre il ruolo di giudice di Amici di Maria De Filippi, mentre nel 2020 di The Voice Senior, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici. Ma non solo, nel 2021 torna a calcare il palco dell’Ariston in qualità di ospite della prima puntata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

Loredana Bertè: vita privata, marito, figli

Loredana Bertè non ha avuto figli e stando alle ultime notizie dovrebbe essere al momento single. In un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo tre anni fa, aveva infatti dichiarato: “Oggi non sono innamorata. Da venticinque anni, trent’anni non lo sono più. Sì, sono casta e pura. L’ultima volta che ho provato amore è stato venticinque anni fa, con Borg“. La nota cantante, ricordiamo, ha alle spalle due matrimoni. Il primo con Robert Berger, con cui è convolata a nozze nel 1983. Una storia d’amore durata solo quattro anni, con la Bertè che avrebbe accusato il marito di non adempiere ai propri doveri coniugali.

Nel 1989, invece, ha sposato il tennista svedese Björn Borg, per poi separarsi nel 1992. Anche in questo caso la storia d’amore non è andata come sperato. A tal proposito la stessa cantante, soffermandosi sui motivi alla base della rottura, aveva dichiarato: “Ho capito che la mia unica rivale era la coca e che non potevo vincere, perché lui l’amava più che me. E allora ho buttato fuori tutti e due, lui e la coca. Via, aria: il 5 marzo ’92 l’ho cacciato di casa e gli ho tirato dietro le valigie“. Per poi aggiungere: “Ma avrei ancora sentito parlare di lui. Perché abbiamo avuto un lungo contenzioso per il divorzio: non volevo gli alimenti ma un “rimborso danni” visto che non mi aveva fatta lavorare per sei anni“.

Loredana Bertè: quanto guadagna e patrimonio

Come accade per la maggior parte dei volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere quanto guadagni e a quanto ammonti per la precisione il patrimonio di Loredana Bertè. Stando ad alcune indiscrezioni disponibili sul web, comunque, si stima che il patrimonio complessivo della cantante, al 2020, sia pari a 100 mila euro.Reduce dal successo di LiBerté, che ha venduto nel suo primo anno di uscita più di 10 mila copie, bisogna poi considerare i guadagni derivanti dalla sua partecipazione in veste di giudice di The Voice.

Ma non solo, è anche ospite della prima serata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. A tal proposito, prendendo come parametro di riferimento i cachet degli altri partecipanti, si ipotizza un gettone di presenza pari a circa 10 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono mai giunte conferme o smentite in merito.

Loredana Bertè: Instagram e Facebook

Proprio come la maggior parte dei volti noti del piccolo schermo e della musica, anche Loredana Bertè è molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook dove condivide spesso foto e video della propria vita professionale.