Una incredibile casualità, due donne, due biglietti lo stesso identico premio. Quando la fortuna vuole, tutto è possibile.

Una storia di quelle alle quali non si crede, la fortuna che bacia due donne, nella stessa località, con lo stesso premio. La fortuna che nello stesso giorno decide di cambiare la vita a due persone, di dare loro modo di realizzare, per quanto possibile i propri sogni, vivere in tranquillità e serenità i propri giorni. Tutto questo può sembrare incredibile ma è successo, è successo davvero. Palm Coast, Stato della Florida, Stati Uniti d’America.

Il premio per le due donne è stato di quelli che di certo, d’un solo colpo possono cambiarti la vita. Il mezzo, il canale che ha permesso alle due di entrare nella categorie delle persone che hanno, di certo, meno problemi a vivere un vita serena e tranquilla, è stato il caro, vecchio gratta e vinci. Il Pay Me, per dirla all’americana. Il premio? 500mila dollari. Una fortuna? Bhe, di certo non proprio due spiccioli, e la consapevolezza di aver, forse, svoltato.

Gratta e vinci: la fortuna bussa all’improvviso, come per il meccanico americano

La storia delle due donne, ognuna con biglietto fortunato acquistato in due diversi negozi della stessa località della Florida, ed i 500mila dollari vinti, fa venire in mente la recente storia di un altro americano, stavolta del North Carolina, che in pochi minuti ha visto la sua vita letteralmente stravolta, in positivo. Sempre un biglietto Gratta e vinci al centro di tutto, sempre la combinazione fortunata, sempre un mare di dollari piovuti dal cielo.

Il meccanico del North Carolina, acquista un biglietto da 30 dollari, esce nel parcheggio del negozio scelto per l’acquisto ed inizia a grattarlo. La combinazione vincente, comparsa sotto i suoi occhi, lo lascia letteralmente senza fiato. 1 milione di euro, questa la pazzesca cifra conquistata, cosi, all’improvviso.

Risultato? Il desiderio di costruire una seconda casa, esaudito in pochi minuti, e la possibilità di vivere una vita tranquilla, saldare qualche conto, provare il gusto della serenità economica, quella che non da pensieri, che ti fa sentire ricco, o quasi.