Una truffa purtroppo sempre attuale, quella dei falsi addetti di note aziende che arriverebbero ad aggiustare situazioni.

Una delle truffe, forse, più praticate nel nostro paese, quella dei falsi addetti di qualsivoglia azienda, operatore telefonico, energetico e quant’altro che arrivano a chiedere soldi, specialmente ad anziani. Il nostro paese vive una situazione di forte disagio e crisi economica oltre che sociale. Gli ultimi eventi, la pandemia, e la crisi generalizzata che già da prima aveva investito il nostro paese non fanno certo che aiutare i cittadini in certe situazioni di profonda difficoltà.

Succede allora che i malintenzionati, sempre loro, chiaramente spinti dai momenti di maggiore difficoltà, apprensione e disagio, siano portati ad approfittare della situazione per provare a mettere a segno quanti più colpi possibili. Ecco allora che la soglia d’attenzione deve necessariamente salire, per non farsi trovare impreparati ed indifesi qualora dovesse malauguratamente toccare a noi di essere vittime di tali raggiri, tanto ben orchestrati.

LEGGI ANCHE >>> Truffa SMS, come richiedere ed ottenere il rimborso dalla banca

Truffe a domicilio: come scoprire il raggiro e difendersi

Chiaramente non è semplice riuscire ad avere la mente lucida e ribellarsi, per modo di dire al tentativo di truffa. Chi opera certi stratagemmi per puro interesse personale sa bene con chi ha a che fare. Sceglie le sue vittime con cura, conoscendone con molta probabilità atteggiamenti e modalità di reazioni. La prima cosa da tenere bene in mente è quella di realizzare che una valida richiesta di presentazione potrebbe mettere in difficoltà il nostro truffatore. Informazioni sull’azienda per la quale lavora e quant’altro potrebbero certo mettere in crisi la persona.

Altra cosa importante, da tenere sempre in mente, è quella che riguarda la missione di questi presunti operatori. Ricordiamo che certe aziende non inviano mai propri rappresentanti presso residenze private a richiedere, eventuali e chissà in che modo giustificate somme di denaro.

LEGGI ANCHE >>> Truffe luce e gas: le tecniche infallibili per riconoscerle e sventarle

Quindi, nel momento in cui il truffatore di turno avanzerà pretese di natura economica, state certi che si tratta di un impostore. Per il resto bisogna soltanto stare molto attenti, e non fidarsi subito di chi si presenta alla nostra porta.