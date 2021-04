L’ultima innovazione di Whatsapp consentirà agli utenti di poter effettuare chiamate e videochiamate senza avvalersi dello smartphone. Ecco come funziona.

Il mondo di Whatsapp è sempre in costante aggiornamento e per questo può capitare che qualcuno possa sfuggirci. Niente paura però, le informazioni sul web circolano con la stessa velocità con cui la nota applicazione decide di innovarsi.

Dunque per chi non lo sapesse lo strumento di messaggistica istantanea più utilizzato nel mondo, ha finalmente ideato la funzione che consente di effettuare chiamate e videochiamate senza necessariamente doversi avvalere di un dispositivo smartphone.

Whatsapp: l’escamotage per non utilizzare il telefono per chiamare e videochiamare

Ebbene sì, d’ora in poi sarà possibile svolgere questo genere di attività semplicemente stando seduti davanti al proprio computer. Scopriamo quindi quali migliorie ha portato questa nuova e straordinaria funzionalità.

L’aspetto fondamentale è l’installazione dell’ultima versione di Whatsapp Web. Si può verificare vedendo se sono disponibili aggiornamenti per Microsoft Store, Windows o App Store per MacOs. A quel punto non rimane che aprire l’applicazione e selezionare le icone degli strumenti che vogliamo utilizzare. Sono posizionate allo stesso modo della versione mobile, in modo da non complicare i piani ai fruitori.

Una valida alternativa alle varie applicazioni di videochiamata. Anzi per certi versi ancor più vantaggiosa visto che su Whatsapp abbiamo già i contatti che ci servono, senza dover perdere tempo a chiedere e dare codici o nickname.

La qualità delle chiamate è piuttosto buona, ma bisogna considerare la potenza della propria connessione. Visto che richiede un consumo di banda piuttosto consistente, in caso di segnale debole potrebbe non garantire i risultati sperati. A quel punto è bene virare sui noti competitor, che non devono fare i conti con questi aspetti.