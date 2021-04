La compagnia telefonica Vodafone ha denunciato una nuova truffa che avviene con l’utilizzo del suo nome. Ecco cosa bisogna fare quando ci si imbatte in questo genere di raggiri

Le truffe compiute utilizzando il nome di famose compagnie telefoniche sono ormai consuetudinarie. Quando ci arrivano delle chiamate da numeri sospetti dobbiamo sempre prestare la massima attenzione onde evitare di consegnare dati personali o addirittura denaro a sedicenti “operatori telefonici”.

Per questo motivo Vodafone ha deciso di prendere in mano le redini della situazione avvertendo i suoi clienti di un nuovo tentativo di raggiro che sta circolando nell’ultimo periodo. Si tratta di un trucco piuttosto subdolo che può facilmente trarre in inganno.

LEGGI ANCHE >>> “Vodafone ti regala 5000 euro”: la sorpresa che non ti aspetti

Vodafone avverte i suoi clienti: “I truffatori agiscono in questo modo…”

Il noto gestore telefonico ha spiegato attraverso un tweet che se si viene contattati per un presunto avviso di aumento della proprio piano tariffario a 22 euro è bene riagganciare. Praticamente i finti operatori minacciano a chi non è d’accordo ad aderire alla nuova offerta dicendo loro che saranno messi in un file in modo che possano essere chiamati da altre compagnie.

Una sorta di out out messo in pratica utilizzando la vile tecnica del vishing. Trattasi di una vera e propria persuasione ai fini di ottenere i dati personali e/o bancari per poi realizzare i loro loschi piani. Purtroppo non è difficile che qualcuno possa abboccare. magari preso dallo spavento di non poter disporre più del proprio traffico o numero telefonico.

LEGGI ANCHE >>> Fastweb e Vodafone vogliono un risarcimento miliardario dalla Tim: ecco perché

In ogni caso riagganciare è senz’altro una strategia saggia ed efficace, che stronca sul nascere l’inganno. La lotta alle truffe va combattuta ogni giorno divulgando le giuste informazioni e aiutando le categorie meno avvezze con questi meccanismi, come ad esempio gli anziani. Solo così si possono mettere K.O questi malviventi.