A Roma arriva il primo ristorante senza limiti dedicato alla cucina romana. Vediamo dove apre, che piatti e che prezzi propone al pubblico

Solitamente quando si viene a sapere dell’apertura di un ristorante “all you can eat” (ovvero quello in cui puoi mangiare finché vuoi) si pensa sempre ad un giapponese, ad altre cucine straniere o al massimo alla pizza.

Mai si potrebbe immaginare di ritrovarsi di fronte dei piatti tipici della tradizione italiana, che solitamente si apre di rado a questo genere di esperimenti. Stavolta però è in arrivo una grande novità, visto che è ormai prossima l’apertura di una ristorante decisamente tipico che adotterà la soluzione sopracitata.

Primo ristorante all can eat dedicato alla cucina romana

Si chiama “Senza Fondo” il locale che apre i battenti venerdì 30 aprile 2021 in via Teatro della Pace, nei pressi di piazza Navona e dispenserà ai suoi clienti le prelibatezze della cucina romana. Proporrà pranzi e cena senza limiti a base di carbonara, amatriciana, gricia e cacio e pepe.

Il corposo menù prevede anche pasta e ceci, penne all’arrabbiata, bruschette, focacce, supplì, filetti di baccalà, pizza e saltimbocca alla romana, trippa e polpette al sugo. I prezzi sono in linea con quelli che propongono questo genere di attività, ovvero 19,50 euro a pranzo e 22,50 euro a cena, domenica e festivi.

Una idea decisamente simpatica e al tempo stesso rischiosa visto il particolare periodo. Inoltre la zona è decisamente turistica, motivo per cui sarà importante un ritorno alla mobilità nei prossimi mesi.

Una sfida che non spaventa per niente i gestori e fondatori Diana Russo e Luciano Rufino, che puntano naturalmente anche sulla tipicità del posto che richiama l’osteria romana del tempo, quella in grado di far sentire a casa i commensali. Il tocco finale sono le ricette che evocano quelle di zii e nonni, che un tempo sfamavano le famiglie dell‘Urbe Eterna in questo modo, in particolare nei giorni di festa.