Il colosso della messaggistica istantanea Whatsapp è alla ricerca di nuova forza lavoro. Tutte le posizione aperte nel mese di maggio

A prescindere dalla crisi mondiale provocata dal protrarsi della pandemia, sono diversi i grandi brand che stanno cercando nuovi dipendenti da inglobare nel proprio staff. Uno di questi è Whatsapp nota applicazione di messaggistica istantanea che sta cercando varie figure in diversi settori.

Prima di capire quali sono i ruoli a disposizione, le competenze richieste e le modalità per inoltrare la propria candidatura, è bene specificare che le proposte sono valide all’estero (in particolare in Europa e negli Stati Uniti) e non in Italia. Quindi tra i pre-requisiti deve esserci anche la volontà di cambiare paese e stile di vita.

Offerte di lavoro Whatsapp: le figure ricercate

Nel dettaglio, scopriamo quali sono i ruoli da ricoprire e in quali sedi, partendo dal presupposto che i profili ricercati sono per lo più quelli di laureati con competenze piuttosto specifiche:

Market specialist ad Hong Kong e Dublino,

Finance manager,

Market specialisti in Germania,

Operations experience engineer,

Content Strategist, Whatsapp Customer Operations,

Project Manager, Spam,

WhatsApp Lead Data Protection Counsel,

Account Integrity Project Manager, WhatsApp,

Whatsapp Market Manager in Brasile,

Business Integrity Project Manager,

Software Engineer, Developer Tooling per Facebook.

Queste sono solo alcune delle offerte disponibili. Per l’elenco completo è necessario consultare il portale online di WA alla sezione lavora con noi, in cui è possibile compilare l’apposito format per inviare la propria domanda.

A quel punto non resta altro che aspettare di essere ricontatti per con un colloquio conoscitivo. Importanti ai fini dell’assunzione sono anche le esperienze nelle mansioni sopracitate e una buona dimestichezza con le lingue, in particolar modo con l’inglese, visto che oltre ad essere la più parlata nel mondo è quella necessaria per lavorare nella maggior parte delle sedi sparse tra Usa e paesi britannici.