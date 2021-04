Bankitalia e Consob suonano l’allarme: gli investimenti in criptovalute affascinano ma la regolamentazione non è ancora sufficiente.

Come tutte le cose, anche la finanza è un mondo che può farci parecchio male se dovesse accadere qualche imprevisto non desiderato. Anzi, se il guaio dovesse essere particolarmente grosso, venirne fuori potrebbe essere un’operazione estremamente gravosa. Per questo, nonostante l’innegabile successo ottenuto, gli esperti continuano a invitare alla prudenza sui Bitcoin e sulle altre criptovalute. Un consiglio per esercitare cautela nell’avviare campagne di investimento in valuta digitale, ritenuto un mercato ancora profondamente instabile per offrire buone garanzie.

Anzi, l’invito va proprio nella direzione opposta. E non arriva da due enti qualunque. A suonare l’allarme sono Consob e Bankitalia che, in un report congiunto, analizzano rischi e possibilità delle criptovalute, avvertendo gli eventuali investitori interessati che “l’operatività in cripto-attività” può “comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate“. Questo per una ragione molto semplice: non esistendo ancora una regolamentazione unica a livello europeo in gradi di inquadrare il complesso mercato, il rischio di ritrovarsi in situazioni di crack e senza alcun paracadute è piuttosto concreto.

E’ innegabile che negli ultimi anni, specie nel 2020, a seguito della pandemia, il ricorso alle criptovalute abbia trovato un terreno particolarmente fertile. Senza contare che, da qualche tempo, anche qualche azienda di rilievo ha iniziato ad accettare pagamenti in valuta digitale (Bitcoin per il momento), tanto per ribadire come la finanza del futuro dovrà fare i conti con l’evaporazione della forma contante.