Un piccolo gioiello in pieno stile caprese, incastrato tra le più belle zone dell’isola partenopea. Il prezzo, non per tutti.

Una villa da sogno incastrata nella splendida cornice caprese del golfo di Napoli. Un gioiello di architettura che ne fa uno degli edifici più in vista dell’intera isola. Progettata ad inizio novecento, nella sua struttura, dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, la villa sorge ai piedi del monte Solaro, in uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi dell’isola, a pochi passi dalla piazzetta e dal meraviglioso mare caprese.

La struttura, fa parte del gruppo di dimore, denominato “i quattro venti”, una delle caratteristiche più marcate tra quelle capaci di rendere letteralmente iconica l’isola partenopea di Capri. L’annuncio di vendita della villa di casa De Sica, dopo un primo tentativo andato in scena nel corso della passata stagione, è apparso sul sito web della Lionard Luxury Estate di Firenze. La trattativa, si definisce, in questo caso riservata.

Christian De Sica mette in vendita la sua villa sa sogno: trapela il prezzo di vendita

Nel corso del precedente tentativo di vendita della villa, da parte del noto artista romano, figlio di Vittorio De Sica il prezzo di partenza era stato reso pubblico. Oggi, grazie ad una vera e propria indiscrezione possiamo dire che il prezzo indicativo per poter acquistare la preziosa villa caprese che di certo avrà visto il passaggio di numerosissimi celebri attori italiani e stranieri, sarà di circa 3,9 milioni di euro. Una cifra, di certo non per tutti.

“L’ideale per chi desidera possedere un immobile di charme in uno dei luoghi più esclusivi al mondo”, recita l’annuncio di vendita del prezioso immobile caprese di Christian De Sica. Primo proprietario della villa fu il conte Earl Brewster. Poi passò allo scrittore David Herbert Lawrance, che li lavoro intensamente per dare alla luce il suo più famoso romanzo: “L’amante di Lady Chatterley”.

Un luogo davvero incantevole insomma, una cifra proibitiva, non da tutti, anzi davvero per pochi, in uno dei luoghi più incantevoli del pianeta.