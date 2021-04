Una ricerca sovvenzionata da un’università americana, ha mostrato come su un campione di giovani coppie, quelle che camminano mano nella mano procedono, ad un’andatura più lenta e meno decisa di quanto dovrebbero e di quanto procedono le coppie che non lo fanno. Da cosa è dovuto?

Nessuno camminerà più mano nella mano con la dolce metà

Sembra un’informazione assurda, eppure la scienza dice che quando si cammina, il ritmo di andatura conta eccome: l’indagine ha coinvolto 70 coppie, ed i risultati sono stati piuttosto uniformi.

In ogni coppia c’erano differenze di andatura ed in tutte le coppie c’è stato chi ha “rallentato il passo” in favore del partner più lento. Rallentando però, i benefici della passeggiata sarebbero praticamente annullati. L’impatto del ritmo di camminata sul fisico infatti è calcolato con formule precise, e rallentare oltre una certa soglia significa far girare il nostro motore al minimo.

Questo non significa che le passeggiate in coppia siano da evitare, né che una camminata tranquilla sia pericolosa per la relazione: consigliamo solo altri tipi di attività a cui dedicarsi se si vuole mantenere il tono fisico, e dedicare tempo per la relazione in altre modalità.