Colpo da urlo per un fortunato giocatore che, grazie ad un Gratta e Vinci da 5 euro, è riuscito a portarsi a casa una cifra stratosferica. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

A partire dalle bollette da pagare, passando per l’alimentazione, fino ad arrivare alle varie esigenze quotidiane, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Non stupisce, quindi, che siano davvero in molti a sperare di dare una svolta alla propria vita, grazie, ad esempio, ad una vincita da urlo. Ne è una chiara dimostrazione il fatto che ogni giorno siano in tanti a tentare la fortuna, acquistando ad esempio un pacco intero di Gratta e Vinci, oppure giocando al Lotto o al Superenalotto.

Tanti i giochi a nostra disposizione, con le possibilità di vincita che, dall’altro canto, si rivelano essere particolarmente basse. Allo stesso tempo sono in tanti a sognare di essere uno di quei fortunati giocatori, che riescono a raggiungere la tranquillità economica proprio grazie ad un semplice numero. Lo sa bene un pensionato, che è riuscito a portarsi a casa una cifra stratosferica, che contribuirà, senz’ombra di dubbio, a dare una svolta alla sua vita. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Gratta e Vinci, spende 5 euro e svolta la sua vita: pensionato porta a casa 500 mila euro

Colpo da urlo per un fortunato pensionato, che dopo aver acquistato un Gratta e Vinci da 5 euro è riuscito a portarsi a casa ben 500 mila euro. Stando a quanto si evince dal Corriere di Arezzo, la vincita è stata registrata presso il bar tabacchi “Mitico”, in via Dante Alighieri ad Ambra, una frazione del comune di Bucine in provincia di Arezzo.

“A realizzare la vincita – ha spiegato il titolare – è stato un cliente abituale, un pensionato, una gran brava persona. E sono quindi contento che a vincere sia stato lui perché francamente se lo merita“. Ha quindi proseguito, raccontando di come il pensionato “lì per lì non si sia nemmeno reso conto pienamente di quello che era successo, poi ho contattato la figlia, e anche lei è rimasta di stucco“.

Grazie ad un biglietto del Miliardario dal costo di 5 euro, quindi, il protagonista di questa vicenda si è aggiudicato 500 mila euro. Una cifra senz’ombra di dubbio da urlo, in grado di cambiare la vita del fortunato pensionato e della sua famiglia.