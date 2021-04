A breve milioni di italiani saranno alle prese con il pagamento del bollo auto, una delle tasse meno sopportate dai cittadini.

Ad aprile, moltissimi italiani si ritroveranno a pagare il tanto temuto bollo auto. In generale una delle tasse maggiormente temuta e mal sopportata dai cittadini. Parliamo della tassa che ogni anno paghiamo per il possesso della nostra automobile, qualcosa contestata da molti ma che piaccia o meno, è li, presente, ed anche abbastanza rischiosa nel caso di un mancato pagamento. Cartelle esattoriali in quel caso, sono pronte a fioccare.

Il termine ultimo se si paga ad esempio il bollo auto ad aprile, è la fine del mese, in caso contrario scatteranno delle more che andranno poi ad essere prese in considerazione nel momento in cui si procederà al pagamento. In alcune regioni, però, in seguito alle nuove disposizioni seguite alla pandemia, il pagamento della tassa, è stato prorogato. Non tutti però, chiaramente, godranno dello stesso beneficio, a molti, quindi, toccherà pagare.

Bollo auto, le scadenze stanno per arrivare, ma non per tutti: i casi regione per regione

Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, hanno infatti prorogato la scadenza per i pagamenti del bollo auto di molti giorni. Non tutte le regioni però hanno seguito lo stesso esempio, e quindi come anticipato nel resto delle territorialità toccherà ai cittadini tutti pagare per non rischiare di incappare in sanzioni o peggio ancora in cartelle esattoriali. Anche in Campania, la sospensione dettata dalla regione vedrà la scadenza per la fine del mese di aprile.

Misure prese per allentare la presa sui cittadini, già colpiti dalla crisi dettata dalle restrizioni e delle misure di sicurezza innescate dalla pandemia. A questo punto però, le scadenze sono alle porte e gli italiani dovranno iniziare a prendere nuovamente confidenza con il pagamento di alcune tasse.

In attesa che possa ritornare un minimo di normalità nelle nostre vite, le scadenze delle tasse da pagare ci fanno ricordare che forse, almeno in quel contesto li, la normalità è praticamente ristabilita.