Vincitrice dell’Oscar 2021 come miglior attrice protagonista, ecco quanto guadagna Frances McDormand.

Frances McDormand è senz’ombra di dubbio una delle attrici più apprezzate e conosciute a livello internazionale. Protagonista di numerosi film di successo, nel 2021 è diventata la seconda artista della storia del cinema, dopo Katharine Hepburn, ad aver vinto per ben tre volte l’Oscar alla miglior attrice. Non è un caso, quindi, che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più sulla nota attrice, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Frances McDormand: chi è, altezza, carriera

Nome: Frances Louise McDormand, nata Cynthia Ann Smith

Altezza: 165 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 23 giugno 1957

Luogo di nascita: Gibson City, nell’Illinois

Nata a Gibson City, nell’Illinois, il 23 giugno 1957, Frances McDormand è alta 165 cm ed è del segno zodiacale del Cancro. Per via della professione del padre ha dovuto fare i conti con vari traslochi, fino arrivare a Pittsburgh, in Pennsylvania, dove la McDormand ha conseguito il diploma nel 1975. In seguito ha studiato al Bethany College, nella Virginia Occidentale, dove ha conseguito un baccellierato in Teatro nel 1979. Nel 1982, inoltre, consegue un master presso la scuola di recitazione di Yale.

Ha così iniziato ad avvicinarsi al mondo del teatro, per poi debuttare nel 1984 al cinema con il film Blood Simple – Sangue facile dei fratelli Ethan e Joel Coen. Ha quindi lavorato in Mississippi Burning – Le radici dell’odio, per cui è stata candidata per la prima volta nel 1989 come miglior attrice non protagonista. Nel 1993 ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia e un Golden Globe Speciale assieme al cast del film America oggi di Robert Altman. Ma non solo, nel 1997 si aggiudica il suo primo Premio Oscar come miglior attrice e lo Screen Actors Guild Award grazie a Fargo.

Nel 2017, invece, grazie alla sua interpretazione di Mildred Hayes nel film Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ottiene un Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards, un Premio BAFTA e il suo secondo Oscar come miglior attrice protagonista. Apprezzata e conosciuta per il suo lavoro sia al cinema che sul piccolo schermo e a teatro, l’attrice ha recitato anche in Schegge di paura, The Must Be the Place di Paolo Sorrentino, Ave, Cesare! e Nomadland. Proprio quest’ultimo le ha permesso di trionfare nel 2021, aggiudicandosi due ulteriori Premi Oscar, vinti come produttrice del miglior film e migliore attrice protagonista.

LEGGI ANCHE >>> Rocio Munoz Morales, quanto guadagna l’attrice compagna di Raoul Bova

Frances McDormand: vita privata, marito, figli

Di origini canadesi, l’attrice nasce come Cynthia Ann Smith. All’età di un anno e mezzo, però, viene adottata da Noreen Nickelson e Vernon McDormand, che decidono di ribattezzarla con il nome Frances Louise McDormand. Cresce quindi con una sorella e due fratelli, tutti adottati. Nel 1984, l’attrice è convolata a nozze con il regista Joel Coen. La coppia ha deciso di adottare nel 1994 un bambino del Paraguay, Pedro McDormand Coen.

Frances McDormand: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Frances McDormand. Vista la sua carriera all’insegna del successo e dei tantissimi riconoscimenti, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che stando a quanto si evince da Celebrity Net Worth, nel 2021 il patrimonio netto dell’attrice è stimato a 30 milioni di dollari. Ma non solo, il patrimonio netto del marito, Joel Coen, invece, sarebbe pari a 20 milioni di dollari. Come già detto, però, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito al patrimonio della nota artista.

Soffermandosi sui premi vinti nel corso della sua carriera, tra cui il Golden Globe e l’Oscar, inoltre, è possibile sottolineare come anche questi riconoscimenti abbiano anche un valore economico. Quest’ultimo non può essere stabilito a priori, tuttavia, soffermandosi sul Golden Globe, ad esempio, stando a quanto riferito da Marketwatch, vale circa 800 dollari. La statuetta del Premio Oscar, invece, vale circa 295 dollari. Oltre al valore materiale in sé, però, bisogna considerare anche quello simbolico, con persone che sarebbero disposte a pagare anche migliaia di dollari pur di avere a propria disposizione la statuetta vinta da una celebrità.

I vincitori, ricordiamo, non vengono pagati per ricevere tali premi. Allo stesso tempo rappresentano, senz’ombra di dubbio, dei riconoscimenti molti ambiti e soprattutto in grado di dare una vera e propria svolta alla propria carriera e guadagni. Basti pensare che, stando a quanto si evince da un’analisi condotta da Edmund Helmer per Reuters, i vincitori del Golden Globe riuscirebbero ad ottenere una maggiore spinta al Box Office rispetto a coloro che vincono l’Oscar. Si tratterebbe di cifre pari a 14,2 milioni di dollari per film rispetto a 3 milioni di dollari.

LEGGI ANCHE >>> Claudia Pandolfi: quanto guadagna l’attrice italiana, chi è e carriera

Frances McDormand: Instagram e Facebook

Particolarmente riservata, l’attrice non ha profili ufficiali né su Instagram né su Facebook. Sono disponibili, invece, molte fan page.