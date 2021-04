Per la puntata numero undici del reality condotto da Ilary Blasi, Elettra Lamborghini sceglie un elegante abito corto e un paio di sandali sobri: ecco i prezzi.

Semplicità ed eleganza, anche se i budget restano fuori portata. Almeno per la metà dell’outfit. Elettra Lamborghini sorprende di nuovo tutti nel corso della sua ospitata a L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che ha tagliato pochi giorni fa il traguardo dell’undicesima puntata dell’edizione numero quindici. Per la cantante un look estremamente ricercato, pur nella sua essenzialità: abito bianco corto firmato da Pierre Balmain, maniche lunghe, leggero scollo a coste e zip sul retro. Fantasia? Leggera: piccole striature sottili.

Un mix di sobrietà e sofisticatezza, corredato da un paio di sandali griffati Primadonna Collection. Anche qui si va sul semplice, anche dal punto di vista del prezzo. In sostanza, se nelle scorse puntate Elettra Lamborghini aveva fatto parlare di sé per i suoi outfit firmati da Yves Saint Laurent e Givenchy, stavolta resta sul classico, adottando uno stile più sobrio ma non meno elegante. Come del resto la cantante ha abituato in questi anni, Sanremo incluso, al quale ha partecipato all’edizione pre-Covid del 2020.

L’Isola dei Famosi, cheap più expensive: Elettra Lamborghini sorprende tutti

Una scelta senza dubbio particolare quella della rampolla di casa Lamborghini, che ha scelto la via non scontata dell’abbinamento cheap-expensive. L’abito di Balmain, infatti, si attesta su numeri quantomeno fuori budget per il cittadino medio: 1.874 euro, tanto per rimarcare come, pur nella semplicità della fantasia e del taglio, la firma fa tutta la differenza del mondo. Non che le scarpe non lo fossero ma la differenza è risultata abissale: per i sandali di Primadonna, infatti, si fa riferimento al prezzo di listino che non supera i 59,90 euro.

Ma attenzione. Il prezzo relativamente contenuto non deve stupire né far pensare a una scelta fuori canone. Come riferito proprio dal sito del marchio, si tratta dei sandali più iconici della collezione di Primadonna: “Sottile tacco alto, design minimal e un cinturino, avvolto alla caviglia, che assicura stabilità e comfort a ogni passo“. L’idea, parola dell’azienda, è quello di uno stile estremamente sobrio per valorizzare al meglio il look di chi le indossa. Insomma, una scelta che non ruba l’occhio forse, ma che manda in visibilio gli outfit migliori.