Conduttrice della nuova edizione de L’Isola dei famosi, ecco quanto costa il bellissimo outfit sfoggiato da Ilary Blasi in occasione della terza puntata del reality.

Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Ilary Blasi è di recente tornata sul piccolo schermo al timone della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco, in veste di opinionisti, ci sono Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e a partire dalla terza puntata anche Elettra Lamborghini. Quest’ultima, infatti, è stata assente nel corso delle prime due puntate a causa del coronavirus.

Giunta ormai alla terza puntata de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi continua ad ammaliare il pubblico a casa con la sua bellezza e i suoi outfit mozzafiato. Ne è un chiaro esempio l’abito sfoggiato nel corso della puntata andata in onda lunedì 22 marzo, con i telespettatori che hanno iniziato a chiedersi quanto costi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono le informazioni in merito.

Ilary Blasi illumina L’Isola dei famosi con il suo outfit dorato

Ilary Blasi ha sempre attirato l’attenzione dei suoi fan per via dei suoi outfit che non passano di certo inosservati. Dopo il successo riscosso nel corso delle prime due puntate de L’Isola dei famosi, anche in occasione della terza puntata, infatti, la conduttrice è riuscita ad ammaliare il pubblico a casa con un outfit dorato.

Per l’occasione ha deciso di indossare un abito lungo, drappeggiato sul punto vita, lasciando scoperte alcune parti. Un vestito davvero unico nel suo genere, firmato Lia Stubbla, di cui non sono disponibili informazioni per quanto riguarda il prezzo. Da non dimenticare poi le scarpe, firmate Casadei, il cui costo è pari a circa 600 euro.

Un look senz’ombra di dubbio spettacolare, grazie al quale la conduttrice è riuscita ancora una volta ad ammaliare il pubblico a casa e anche dei social, con numerosi utenti che non hanno potuto fare a meno di sottolineare la sua incredibile bellezza. Non resta quindi che attendere le prossime puntate per vedere con quali altri abiti riuscirà a sorprendere i suoi telespettatori.