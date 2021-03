Opinionista della nuova edizione de L’Isola dei famosi, ecco quanto costa il bellissimo abito sfoggiato da Elettra Lamborghini in occasione della terza puntata del reality.

Giovane ereditiera, famosa per aver preso parte a diversi programmi televisivi, Elettra Lamborghini è riuscita ad affermarsi anche nel mondo della musica. Ma non solo, è molto seguita anche sui social, dove vanta tantissimi follower. Proprio tramite Instagram ha fatto sapere di essere finalmente guarita dal Covid. A causa del virus, ricordiamo, la Lamborghini non ha potuto presenziare in studio in occasione delle prime due puntate de L’Isola dei famosi, con al timone Ilary Blasi.

Dopo aver assistito al programma da casa, quindi, è apparsa finalmente al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi in occasione della terza puntata del reality. Una puntata particolarmente attesa, con Elettra Lamborghini che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato. Non a caso sono molti i telespettatori che hanno iniziato a chiedersi quanto costi il suo abito. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono le informazioni in merito.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

L’Isola dei famosi, l’outfit di Elettra Lamborghini spiazza tutti: cifre da capogiro

1 of 3

Nel corso della terza puntata de L’Isola dei famosi è finalmente apparsa in studio Elettra Lamborghini. Fin da subito ha attirato l’attenzione del pubblico a casa con i suoi commenti che non sono passati di certo inosservati. Basti pensare quando, commentando una sfida con protagonista Akash Kumar, ha per sbaglio chiamato il modello Akasha.

Oltre ai commenti, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare il suo outfit mozzafiato, in grado di mettere in risalto le sue forme. Per l’occasione, infatti, ha indossato un bellissimo abito firmato Balmain, il cui costo, stando a quanto è possibile evincere dal sito, è pari a ben 1990 euro.

LEGGI ANCHE >>> Zorzi, quanto costa l’abito indossato a L’Isola dei famosi? Prezzo esorbitante

Una cifra senz’ombra di dubbio non indifferente, per un abito in grado di far sognare le telespettatrici a casa. Non resta quindi che attendere le prossime puntate per scoprire con quali altri outfit Elettra Lamborghini sarà in grado di ammaliare il pubblico a casa.