Opinionista della nuova edizione de L’Isola dei famosi, ecco quanto costa il bellissimo abito indossato da Tommaso Zorzi in occasione della terza puntata del reality.

Tra gli influencer più apprezzati e conosciuti, Tommaso Zorzi ha di recente conquistato il pubblico a casa grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un’esperienza particolarmente importante, che ha visto l’ex gieffino raccontare nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia alcuni lati di sé sconosciuti, riuscendo in questo modo ad arrivare dritto al cuore dei suoi fan. Non a caso è stato proprio lui ad aggiudicarsi il primo posto, con Zorzi che continua a vantare tantissimi follower.

Un successo irrefrenabile, che ha portato l’influencer a ricoprire il ruolo di opinionista della nuova edizione de L’Isola dei famosi, con al timone Ilary Blasi. Particolarmente apprezzato per i suoi commenti sempre diretti e sinceri, a destare particolare interesse sono anche i suoi outfit, come quello sfoggiato in occasione della terza puntata del reality. Un abito che non è passato di certo inosservato, con molti che hanno iniziato a chiedersi quanto costi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni in merito.

Tommaso Zorzi, quanto costa l’abito indossato a L’Isola dei famosi: look impeccabile

Da quando ha intrapreso la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi è finito spesso al centro dell’attenzione per via dei suoi bellissimi outfit che ad ogni puntata hanno attirato l’interesse del pubblico a casa e anche dei social. Un argomento oggetto di discussione anche nel corso della sua esperienza in veste di opinionista, con l’influencer che riesce sempre ad ammaliare i suoi fan.

Ne è un chiaro esempio il vestito indossato in occasione della terza puntata de L’Isola dei famosi, con Tommaso Zorzi che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato. Per l’occasione, infatti, ha indossato un completo con giacca, camicia, pantaloni e cintura, tutto firmato Versace. Entrando nei dettagli, la giacca indossata dal vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip costa ben 1795 euro. I pantaloni costano 695 euro, la camicia 995 euro, mentre la cintura 290 euro.

Dei prezzi senz’ombra di dubbio non indifferenti, per un outfit in grado di far sognare i telespettatori a casa, che non vedono l’ora di scoprire quali abiti indosserà l’influencer in occasione delle prossime puntate de L’Isola dei famosi.