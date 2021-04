L’ex moglie di Briatore e conduttrice di “Battiti Live” è stata fra le protagoniste di questa edizione. E anche sul piano del cachet non sembra andata male…

Grande Fratello Vip e share sono praticamente sinonimi. Nonostante tutto. Uno di quei programmi che il pubblico tende a seguire e che, di conseguenza, alimenta quei dibattiti che attorniano quasi tutto il mondo dello spettacolo. Perlopiù, gli interrogativi si traducono solo in un paio delle cosiddette cinque W. Nello specifico Who e Where, Chi e Dove. Non fa parte delle W ma anche il “quanto” è un termine ricorrente. Nello specifico si parla di cachet. Ed ecco che tutto si somma nell’accezione meno nobile del concetto: “Quanto prende?”.

In questo caso, l’oggetto (o meglio, il soggetto) della curiosità diffusa è l’ultima uscita dall’ormai arcinota casa di Cinecittà. Elisabetta Gregoraci, showgirl ed ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore. Non nominata né eliminata ma uscita di sua sponte dopo tre mesi.

Gf Vip, quanto ha guadagnato Elisabetta Gregoraci? La cifra che non ti aspetti

Fra le concorrenti più discusse, anche perché in effetti fra le più famose, una volta lasciata la casa, la domanda è sorta spontanea: quanto si è portata a casa Elisabetta Gregoraci? Secondo il contratto iniziale, la cifra che la produzione avrebbe sborsato per ottenere la sua partecipazione sarebbe stata di 20 mila euro a settimana. Il che costituirebbe un bel tesoretto considerando che il programma è iniziato il 14 settembre e che la showgirl se ne è andata il 7 dicembre, praticamente dopo 3 mesi.

Inoltre, gli ospiti che prendono parte alla trasmissione in prima serata dallo studio, percepirebbero una cifra sostanzialmente vicina agli 8 mila euro. Altra bella variabile, considerando che il programma è durato fino al primo marzo.