Una decisione che porta con se molti cambiamenti: Acquistare o affittare casa? Ecco alcuni consigli che possono aiutarvi a scegliere.



Comprare casa o affittarla?

Questo è il dilemma. Cari lettori, oggi vogliamo parlarvi di quel momento della vita in cui decidiamo di “costruire” il nostro piccolo mondo: casa.

E’ un passo importante, soprattutto quando si é molto giovani. È preferibile acquistare casa o affittarla? Bisogna valutare con attenzione le proprie necessità. In questo articolo troverete alcuni consigli da prendere in considerazione se si vuole compiere la scelta giusta.

Partiamo innanzitutto dalle basi. Per fare una valutazione iniziale, bisogna considerare due elementi fondamentali:

I nostri obiettivi per il futuro.

Il Budget

Pianificare il futuro

Un’attenta pianificazione aiuterà nella scelta della soluzione migliore per le proprie esigenze.

Per prima cosa dobbiamo sapere quali sono i nostri piani per il futuro e creare un piano di azione. Chiediamoci sempre di cosa abbiamo bisogno: il nostro futuro è incerto? Non Abbiamo ancora piani ben definiti? Se la risposta è positiva ad entrambi i questori, forse è il caso di affittare. (Comprare casa, è una scelta molto più definitiva, mentre affittare ci dà più libertà di cambiamento).

Focalizzare i propri obiettivi e chiedere cosa si vuole dalla vita, pensiamo che sia la prima domanda da porsi, soprattutto quando non si ha certezza del proprio lavoro o piani ancora confusi. Ma non solo. Spesso chi sceglie di “prendere casa” , difficilmente è solo.Abbiamo già un partner? Vogliamo dei bambini in futuro? Queste domande sono fondamentali.

Prima di comprare casa dobbiamo avere chiaro ciò che desideriamo. Se no rischiamo di trovarci con una casa troppo piccola per crescere una famiglia o troppo lontana dalle scuole o dal lavoro del nostro partner.

Il budget di spesa

Dobbiamo valutare un’altra variabile molto importante in questa scelta: il nostro budget.

Se siamo ancora indecisi tra affittare o comprare casa, dobbiamo assolutamente prendere in considerazione elementi a cui non tutti pensano.

Molti sono convinti che acquistare casa sia molto più costoso che affittare; questo discorso può essere vero per quanto riguarda le spese vive della casa (passaggio di proprietà e la manutenzione della casa).

In alcuni casi, però, l’affitto viene a costare di più delle rate del mutuo. Per cui il nostro consiglio è di valutare bene, perchè pagare il mutuo implica che alla fine di tutte le rate, la casa è nostra, in affitto, no.

È fondamentale calcolare bene qual è la situazione delle nostre finanze e da lì, pianificare la situazione:

Vogliamo più libertà di scelta e possiamo permetterci una spesa mensile? Optare per l’affitto; Se invece siete alla ricerca della stabilità e di una sicurezza per il futuro, optare per un mutuo e finalmente potrete avere la casa dei vostri sogni.