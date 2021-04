Buone notizie per tutti gli amanti della pizza. È possibile, infatti, acquistare questa prelibatezza presso un distributore automatico, aperto 24 ore su 24, in grado di sfornare pizze in soli 3 minuti.

Gli ultimi mesi sono stati segnati dall’impatto del Covid che ha portato a cambiare molte nostre abitudini. A partire dal distanziamento sociale, fino ad arrivare al coprifuoco, infatti, sono varie le misure a cui dover prestare attenzione. Dall’altro canto, fortunatamente, ci sono cose che non cambiano mai, come ad esempio l’amore per il buon cibo, che ci porta a deliziare il nostro palato con delle vere e proprie prelibatezze culinarie. Tra queste si annovera, senz’ombra di dubbio, la pizza, che, non a caso, è uno dei piatti più amati dagli italiani, e non solo.

Disponibile in varie versioni, d’altronde, la pizza si rivela essere da sempre un’ottima compagnia durante i momenti di svago, assieme ad amici e parenti. Allo stesso tempo sono in tanti ad optare per tale soluzione, quando ad esempio desiderano mangiare qualcosa di semplice, ma ugualmente buono e sfizioso. Presi dai vari impegni della vita quotidiana, però, spesso si finisce per non avere a disposizione il tempo necessario per riuscire a preparare questo delizioso piatto. Ebbene, proprio in tal senso giunge in aiuto una novità. Si tratta di un distributore automatico, aperto 24 ore su 24, in grado di sfornare pizze in soli tre minuti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Buone notizie per gli amanti della pizza: a Roma arriva il distributore automatico

Le nuove tecnologie ci aiutano, senz’ombra di dubbio, a semplificare molte operazioni. Basti pensare alla possibilità di poter acquistare prodotti e servizi comodamente da casa, oppure reperire informazioni di vario genere semplicemente tramite una ricerca sul web. Una continua evoluzione, che finisce ormai per riguardare tutti i settori, compreso quello del cibo.

Anche la realizzazione di gustose pietanze, infatti, si ritrova sempre più spesso a dover fare i conti con delle importanti novità. Ne è un chiaro esempio il distributore automatico Mr. Go, che si trova in via Catania 2 a Roma. Aperto 24 ore su 24, è in grado di sfornare pizze in soli tre minuti, senza aver bisogno del lavoro di personale umano. Proprio come con gli altri distributori automatici, non bisogna fare altro che inserire le monete, selezionare l’opzione desiderata e in soli tre minuti ci si ritrova di fronte ad una pizza appena sfornata e inserita in un cartone per l’asporto.

Una novità che non è passata di certo inosservata agli occhi degli amanti della pizza, che possono così scegliere tra quella alla margherita, quattro formaggi, diavola o con pancetta. Sul profilo Facebook dell’azienda, inoltre, è stato postato un video grazie al quale viene mostrato il processo produttivo, che avviene grazie all’utilizzo di diversi macchinari, in grado di realizzare una pizza, senza l’ausilio di personale umano. Un modo nuovo di concepire la pizza, grazie al quale poter deliziare il proprio palato in qualsiasi momento della giornata.