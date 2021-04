Piccole abitudini che seguite giorno dopo giorno ci aiuteranno a tagliare le spese extra e risparmiare molto denaro.

Quante volte ci troviamo a far “quadrare” il bilancio familiare a fine mese? Quante volte abbiamo avuto qualche spesa in più del previsto ed abbiamo rinunciato a quella cosa che ci piaceva davvero tanto? Siete sempre a caccia di occasioni, per risparmiare qualche euro? Quest’articolo fa proprio al caso vostro.

Tutti siamo alla ricerca di nuovi modi o soluzioni per abbassare il costo di quello che compriamo ogni settimana, soprattutto dopo il periodo difficile che ci ha travolto. Oggi vogliamo parlarvi di alcuni metodi, che se usati con diligenza, possono fare la differenza nel vostro portafogli.

LEGGI QUI >>> Pensione minima: tutto quello che dovete sapere per presentare la domanda

Il primo consiglio che possiamo darvi é quello di prendere in considerazione le app. Proprio così: se noi vogliamo risparmiare sulle spese vive, anche le imprese ed i commercianti non vogliono sprecare denaro; nascono così alcune app che vengono incontro sia ai clienti che ai venditori.

Scaricabili e compatibili per gli smartphone, ne esistono davvero di tutti i tipi e per tutti i servizi. Comprare tramite questo sistemi vi permetterà di risparmiare moltissimo, ma esiste un limite.

La merce in vendita sull’applicazione è infatti ciò che durante il giorno i negozianti non sono riusciti a vendere; per evitare sprechi o buttare i prodotti, i supermercati e i negozi preferiscono rivenderli a prezzi minorati. Spesso i clienti non possono scegliere il tipo di cibo offerto, ma possono acquistare pacchi spesa a prezzi molto più bassi.

Questo é solo uno dei metodi studiati per risparmiare: l’articolo continua. LEGGI QUI >>>Italia chiede il reddito di cittadinanza e poi compra lo smalto di Fedez

Tra i metodi per risparmiare che non tutti conoscono, questo è forse il più comune: acquistare con la tessera fedeltà. Molti sono i clienti Che scelgono di utilizzarla non solo per gli sconti dedicati, anche per raccogliere punti e ricevere premi in omaggio.I principali supermercati vendono prodotti a prezzi convenienti per chi è possessore di carta fedeltà. Sconti dedicati modo possiamo comprare i nostri prodotti preferiti a prezzi ridotti. Il consiglio è quindi quello di passare sempre la tessera, in un anno risparmiare e così decine e decine di euro!