Pensione minima 2021:

La pensione minima 2021 spetta ai pensionati che posseggono determinati requisiti. L’importo fissato per il 2021 della pensione minima è di 515,58 euro. (6.702,54 euro per 13 mesi). Se l’anziano titolare della posizione pensionistica dovesse ricevere un assegno d’importo inferiore, l’importo verrà aumentato. Quali pensioni possono essere integrate ?



Quali pensioni possono essere integrate ?

Sono soggette ad integrazioni retributive:

la pensione di vecchiaia;

pensione anticipata;

pensioni erogate dall’Assicurazione generale dell’INPS

pensione di reversibilità.

Nel caso in cui un pensionato non sia sposato ha diritto all’integrazione della pensione in misura piena se il reddito annuo non supera 6.702,54 euro.

Arrivati quasi alla conclusione: Come si fa a fare la richiesta di pensione minima?

Come fare la richiesta per la pensione minima