Banca Unicredit è un gruppo conosciuto a livello mondiale e, ovviamente, anche in Italia. Propone il conto corrente online MyGenius, flessibile e complessivamente economico. Ecco cosa ne pensano gli utenti dell’istituto.

Sempre più persone sono consapevoli del fatto che il concetto di banca tradizionale, ossia l’istituto di credito così come lo conoscevamo all’inizio degli anni novanta, è qualcosa di sorpassato. Anzi, può tranquillamente dirsi che l’evoluzione tecnologica ha condotto istituzioni finanziarie e banche – in primis – ad evolversi come mai in passato.

Non deve dunque stupire che i concetti di velocità, innovazione, semplificazione e servizi web, calibrati sulle necessità ed esigenze del cliente sono diventati principi guida. Basta osservare uno spot pubblicitario per rendersene conto. Oggi, in particolare i conti correnti online sono una realtà sempre più diffusa, tanto che sono ormai parte del piano offerte di tutti gli istituti di credito.

In questo complesso quadro, qui di seguito vogliamo soffermarci sul conto corrente Unicredit, ossia uno dei colossi mondiali del settore bancario, presente sul territorio nazionale con una rete assai ramificata di sportelli. Soprattutto, oggi l’offerta di questo istituto di credito risalta, se pensiamo al conto corrente online Unicredit. Vediamone dunque più da vicino i tratti essenziali e cerchiamo di capire quelle che sono le opinioni degli utenti, onde poter dare un giudizio ponderato sull’offerta del gruppo.

Conto corrente online Unicredit MyGenius: di che si tratta?

Punto di forza del piano delle offerte del gruppo Unicredit è MyGenius. Questo prodotto può essere aperto anche dall’App Mobile dedicata Banking Unicredit. Tuttavia, vi sono delle limitazioni legate ad una soglia massima di operatività. Ecco perchè l’offerta si rivolge in particolar modo a chi ha bisogno di un conto corrente online Unicredit, con in quale movimentare spese ridotte o per compiere o ricevere ridotti pagamenti. La limitazione in oggetto può, tuttavia, essere superata andando di persona in Agenzia.

Ciò ben si comprende se pensiamo che la banca ha il preciso dovere di svolgere la corretta profilazione del cliente, per varie finalità tra cui, in particolare, quelle collegate al rispetto delle norme antiriciclaggio.

In buona sostanza, l’iter non è comunque gravoso o lungo. Anzi, si tratta di incombenze superabili in breve tempo: con una visita ad una filiale territoriale, sarà dunque possibile ottenere la piena operatività del conto corrente online Unicredit.

Affidarsi a Unicredit non pare di per sè una scelta azzardata. Si tratta infatti di un Gruppo paneuropeo molto conosciuto anche in Italia, che fonda la sua strategia sull’attenzione verso i clienti e i loro bisogni, attraverso una offerta commerciale completa.

Il conto corrente MyGenius è modulare e flessibile: ecco perchè

Oggigiorno, attraverso i meccanismi dell’home banking è generalmente possibile compiere la quasi totalità delle operazioni bancarie tipiche della vita quotidiana. Il conto corrente online MyGenius di Unicredit appare una scelta azzeccata, se consideriamo che è modulare.

Ciò significa che detto prodotto possiede una serie di servizi essenziali o di base, che tuttavia possono essere ampliati, in rapporto alle esigenze contingenti del correntista.

Per esempio, sarà possibile avere a canone zero una carta internazionale di debito o sul circuito MyPay o bancomat Vpay o Maestro, l’home banking sfruttabile anche dall’app dedicata.

Il conto corrente online Unicredit consente altresì la domiciliazione delle utenze e l’accredito dello stipendio. In questa configurazione il costo è pari a zero.

In particolare, nel sito web della banca si può leggere che il cliente può partire con il conto corrente online Unicredit My Genius, senza moduli attivi. Poi può optare di aggiungere un modulo – dal canone mensile predefinito – tra quelli previsti. La configurazione sarà modificabile una volta al mese.

In particolare, in ipotesi di rientro nella configurazione del conto My Genius senza moduli, ossia con iter di disattivazione dei moduli in precedenza attivati, sarà ripristinato il canone mensile di pari a 3 euro, fino al 30 giugno 2021, 4€ dal primo luglio 2021.

I requisiti per aprire il conto corrente online Unicredit: ecco quali sono

Sul sito web dell’istituto bancario Unicredit, è specificato l’elenco dei requisiti per aprire un conto corrente online Unicredit. Eccoli nel sintetico elenco che segue:

documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente):

una webcam o fotocamera e un browser compatibile. Puoi verificare nel dettaglio le specifiche tecniche per l’identificazione;

cellulare con numero italiano e un indirizzo di posta elettronica valido.

Lo ribadiamo: il conto corrente online Unicredit My Genius consiste dunque in un prodotto che permette di scegliere tra diverse soluzioni disponibili, dal canone mensile predefinito. Da qui la caratteristica della modularità, che può essere variata dal cliente con il passare del tempo.

Sul sito web della banca si trova indicato altresì che il conto corrente online Unicredit può essere aperto sul web dal nuovo cliente, avendo di seguito incluso nel conto:

ll canone annuo di una carta di debito internazionale My One circuito VISA;

circuito VISA; Il canone del servizio di Banca Multicanale che il cliente potrà usare tramite il canale preferito: Banca via Internet, App Mobile Banking, Banca via Telefono, App per Tablet.

L’Istituto intende anche rimarcare che l’apertura online è ammessa soltanto se l’interessato risiede in Italia e non è già titolare di conto corrente UniCredit e/o buddybank, di Genius Card, del servizio di Banca Multicanale e/o altre carte del gruppo UniCredit.

Unicredit, conto corrente online MyGenius: le opinioni dei clienti

Vediamo ora di riassumere quelli che possono essere considerati i punti a favore e i punti a sfavore della banca Unicredit, in relazione alla sua offerta online. La finalità, facilmente comprensibile, è quella cercare di orientare il potenziale cliente verso la scelta più opportuna per le proprie esigenze.

Le recensioni positive di Conto MyGenius di Unicredit

Molti clienti appaiono pienamente soddisfatti e trovano le procedure d’accesso e di gestione del conto corrente online Unicredit facili e veloci. Per quanto riguarda il conto my genius, la generalità delle opinioni degli utenti sono orientate ad una valutazione buona. E’ sottolineata infatti la velocità dell’apertura (anche via web). Tuttavia, anche le eventuali operazioni in filiale sono tutto sommato considerate rapide.

Tanti altri utenti hanno sottolineato la convenienza del conto corrente online Unicredit, per via dei bassi costi del canone mensile. Non solo: molti ritengono l’offerta completa, giacchè consente non soltanto di compiere i propri movimenti bancari in qualsiasi luogo, direttamente dallo smartphone, ma anche di avere una carta di debito. E, in caso il cliente voglia anche altri servizi come carta di credito o investimenti, è possibile scegliere per il modulo gold o il modulo silver, delle opzioni che si aggiungono al Conto My Genius.

Inoltre, il conto corrente è aperto a costo zero servendosi del metodo on line oppure recandosi di persona in filiale. I clienti hanno altresì segnalato che questo prodotto consente l’accredito di stipendio o pensione; di inviare bonifici in Europa; pagare i propri acquisti con la carta di debito e svolgere rapidamente tutte le operazioni home banking. Tra i più soddisfatti anche coloro che, tramite l’app dedicata, hanno inviato pagamenti confermandoli semplicemente con la propria impronta digitale.

Le recensioni negative di conto MyGenius di Unicredit

In linea generale, può dirsi che i commenti sfavorevoli alla banca ed al suo prodotto MyGenius non sono molti sul web. Prevalgono insomma i pareri favorevoli. Piuttosto, c’è chi ha trovato qualche piccolo problema nel domandare un prestito o nell’estinzione di un conto. Ma il perchè lo si scopre subito. Infatti, laddove si domandino dei prestiti personali, se sono state fatte segnalazioni, a proprio carico, in altri istituti di credito o banche o si è stati definiti cattivi pagatori, non si possono ottenere nuovi finanziamenti, neanche da Unicredit.

Concludendo, il conto corrente MyGenius Unicredit sicuramente, dal lato economico, è conveniente, così come confermato dagli utenti. L’ultimo appunto che si può fare è che aprendo il conto via web è possibile movimentare in uscita fino ad un massimo di 1.500 euro. Per eliminare questo limite è obbligatorio che il cliente vada in banca, per inserire una firma ufficiale.