Presto saranno disponibili tamponi covid fai da te. Nello specifico sono dei test antigienici che consentono di effettuare rapidamente l’autodiagnosi del coronavirus

Le prossime settimane saranno molto importanti per quanto concerne la lotta contro il covid. Il Governo ha annunciato delle riaperture graduali e scrupolose e anche la possibilità di potersi muovere in maniera sicura all’interno del territorio nazionale.

Per questo i tamponi rapidi antigienici che attualmente si effettuano in farmacia o in appositi centri medici, saranno reperibili più facilmente. Così facendo le persone possono scoprire in poco tempo se sono positive o meno al coronavirus. È bene però ribadirlo, questi di test seppur generalmente abbiano una buona attendibilità, hanno comunque un margine d’errore.

Tamponi covid fai da te: quando saranno disponibili?

La curiosità maggiore naturalmente riguarda il loro ingresso sul mercato. Avverrà a partire dalla prima settimana di maggio. Andando nello specifico sono quelli che prelevano la mucosa dal naso e cercano la proteina del coronavirus. Il risultato è disponibile nel giro di 15 minuti. Quindi non c’è chissà quale dispendio di tempo. L’importante è seguire le istruzioni riportate onde evitare di vanificare il tutto.

Dove possiamo trovarli?

L’aspetto più curioso è che nonostante siano stati inseriti nell’elenco dei dispositivi medici del ministero della Salute, si potranno acquistare non solo in farmacia, ma anche in negozi e attività commerciali che decideranno di distribuirlo.

Quale sarà il loro costo?

Per quanto concerne l’esborso economico varia dai 6 agli 8 euro. Dunque, un prezzo alla portata di tutti, che si spera possa invogliare le persone a fare degli autocontrolli in caso di sintomi o di contatti sospetti con persone risultate positive.

Il suddetto prodotto è stato brevettato da Xiamen Boson Biotech (società cinese) ed è distribuito in Europa dal gruppo austriaco Technomed. Nel vecchio continente la commercializzazione è già iniziato da diverso tempo. In Germania i tamponi rapidi fai da te sono disponibili già da febbraio, mentre in Belgio da poche settimane. In Inghilterra invece già dallo scorso maggio è possibile ordinare a casa il proprio kit tramite il sistema sanitario inglese.