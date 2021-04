Incredibile passo indietro dell’amministratore delegato Maximo Ibarra. Un’altra tegola per Sky dopo il flop sui diritti tv.

Periodo complicato per Sky, soprattutto in Italia. L’amministratore delegato della società tricolore controllata da Comcast, Maximo Ibarra, compie un clamoroso passo indietro. Dimissioni che arrivano inattese, come un colpo di martello dopo aver già dovuto ingoiare il rospo del flop dei diritti tv. Notizia che arriva con un comunicato interno, nel quale si spiega che Ibarra ha maturato la decisione “per affrontare una nuova sfida professionale”. Spiegando comunque che “resterà in azienda fino a fine luglio”.

LEGGI ANCHE >>> Dazn Sky: la battaglia per i diritti tv non è ancora conclusa

In aggiornamento