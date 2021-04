Il risparmio è probabilmente il cruccio della maggior parte della popolazione italiana. Spesso si guadagna poco e si risparmia ancora meno.

Il risparmio è qualcosa che nella stragrande maggioranza dei casi sembra proprio non riguardare i cittadini italiani, e forse le donne e gli uomini in generale. Risparmiare è complicato, in alcuni casi quasi impossibile considerati guadagni non del tutto altissimi associati a spese fisse di importanza abbastanza determinante per non consentire altre uscite di qualsiasi genere. Il risparmio, infatti, realisticamente è poco praticato.

Si pensa alla pensione, si pensa alla vecchiaia, ma in realtà ad avere le spalle belle che coperte, in teoria sono soltanto i lavoratori dipendenti. Loro, si, avranno a disposizione una liquidazione ed una pensione accettabile e dignitosa. Tutti gli altri, bhe, vivranno di quello che sono riusciti a mettere da parte, oltre ovviamente ad avere una pensione che non sarà per niente accettabile e per niente dignitosa. Ma non tutto è perduto, in qualche modo si può ancora rimediare.

La ricchezza raggiunta con pochi euro al giorno: risparmiare è possibile

Il risparmio, non è dunque una chimera, con pochissimi euro al giorno, si può arrivare ad una cifra messa da parte niente male. Se consideriamo, ad esempio, la possibilità di risparmiare, li dove si può, circa 3 auro al giorno, arriviamo ad una cifra mensile di quasi 100 euro. Tale cifra, in un anno, si trasformerà in un salvadanaio di poco più di mille euro, una cifra niente male dalla quale partire. Questo se consideriamo un esborso pari a 3 euro circa al giorno.

Viene da se, quindi che risparmiare è possibile. Anzi, se si vuole si può andare ancora oltre, risparmiare ed investire. Piccole somme, piccoli fondi, piccole dinamiche azionari per profitti che possono portare parecchi punti percentuali all’anno. Situazioni niente male insomma.

Il risparmio, insomma, premia e può rappresentare la soluzione ottimale a tutti i dubbi e le incertezze che possiamo nutrire nei confronti del futuro. Il risparmio, rappresenta, certo la soluzione.