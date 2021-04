La linea senza fili sfrutta la diffusione di queste onde radio tra il modem e i dispositivi che ne sono connessi. A volte capita che queste onde possano essere ostacolate da mobili, muri, oggetti di grandi per cui la connessione non viaggia alla stessa velocità di sempre. Abbiamo inoltre scoperto che esistono apparecchiature che possono modificare la conduzione della rete. Scopriamo insieme quali sono.

LEGGI QUI >>> Un numero di telefono potrebbe salvarci la vita

Elettrodomestici ed interferenze

Come già ripetuto, esistono apparecchiature che possono mandare in tilt il segnale del Wifi: telefoni cordless, casse musicali wireless, baby monitor e forni a microonde. Essendo sintonizzati sulla stessa frequenza, trasmettono onde che viaggiano all’interno della casa.Questo accade perché sia il microonde sia i dispositivi connessi a internet utilizzano le onde a bassa frequenza simile fra loro.Prendendo per esempio il microonde, le parti parti interne che Lo rivestono sono composte in metallo, progettati per evitare eventuali dispersioni o fuoriuscite di onde magnetiche.



LEGGI QUI >>>Nuovo bonus per le famiglie: il Pc e la connessione a tutti

Tuttavia capita spesso che qualche onda magnetica si disperda andando ad interferire con quelle del router. È consigliabile dunque evitare di posizionare il router nelle vicinanze del forno a microonde .