Il numero che tutti dovrebbero segnare in caso di emergenza. Lo conoscete? Ve ne parliamo perché è di fondamentale importanza.

Esiste un numero telefonico, che secondo gli esperti, tutti dovremmo conservare nella rubrica del nostro cellulare, in caso di necessità.

Contatti in caso di emergenza

Quanti di voi, in caso di emergenza, hanno la possibilità di contare su un aiuto?

Esiste il caso in cui, per un problema o malore potremmo non essere in grado di usare il nostro telefono. (Se siamo vittime di incidenti probabilmente riceveremo l’aiuto di soccorritori o Forze dell’Ordine, ma in casa? Come potremmo fare?)

In questo caso, il nostro telefono cellulare, in diventa l’unica fonte di informazioni utili per poter chiedere aiuto. È il primo strumento che viene analizzato in caso di eventi spiacevoli. Per questo, consigliamo sempre di salvare uno specifico numero di emergenza in rubrica.

Un numero che facilmente identificabile e contattabile, potrebbe davvero salvarci la vita.

LEGGI QUI >>> Un numero di telefono per prenotare il vaccino: poi ci rubano i soldi

Il numero “ICE”

In inglese, questa sigla tradotta significa “in case of emergency”, ovvero “in caso di emergenza”. Il numero ICE infatti, non simboleggia un numero nuovo, bensì è il riferimento di un nostro caro conoscente o familiare : un contatto, selezionato da noi, per le emergenze.In questo modo, in qualsiasi situazione potremmo trovarci, un qualsiasi soccorritore puó per chiedere informazioni su di noi.

Come possiamo fare se vogliamo impostare il numero ICE sulla rubrica del nostro cellulare?

È semplicissimo. Inseriamo il numero in rubrica e registriamolo come un nuovo contatto. Salviamo il contatto sotto il nome “ICE” con il numero della persona scelta.In questo modo, qualsiasi evento accada, i soccorritori o chi per loro, potranno digitare “ICE” e trovare il numero corrispondente.

LEGGI QUI >>> Si ritrova con 15 mila euro in meno sul conto: medico sotto shock

Scegliendo e incaricando una persona, in questo caso, potrebbe aiutarci in caso di pericolo e salvarci anche la vita.