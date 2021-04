La favola della ricerca del lavoro, la situazione che vedrebbe gli italiani senza possibilità di guadagnare, di produrre. Non è tutto vero.

Nel nostro paese, il ritornello di chi non ha lavoro, quello che, insomma, si è portati a dire, a ripetere come triste cantilena è che non esistono opportunità, che non si da ai cittadini la possibilità di guadagnare onestamente e dignitosamente, non ci sono situazioni che alimentino la possibilità di assunzione, non esistono condizioni e quant’altro. Da qui, siamo tutti orientati a pensare che di lavoro, in effetti, ovunque, non ce ne sia.

La verità è però, purtroppo, un’altra. La verità è che il lavoro esiste, ed anche parecchio. Esistono cioè professioni che richiedono di continuo manodopera, forza lavoro, impegno, costanza, dedizione, anche con trattamenti economici ragionevoli e rispondenti alle logiche del mercato. La verità, è che queste professioni agli italiani non interessano. Gli italiani, vorrebbero, si, lavorare, ma dove più congeniale a loro, dove preferiscono loro insomma.

La triste verità: lavori scartati in partenza perchè spesso troppo duri

La verità, insomma, è che gli italiani vorrebbero lavorare a modo loro, secondo le proprie preferenze, secondo le proprie logiche. Ovviamente, escludendo quest’impiego ed anche quest’altro, le possibilità di inserimento restano scarse, e quindi la situazione appare abbastanza complessa. Basterebbe, insomma, aver voglia di lavorare, voglia di impegnarsi, di mettersi in gioco, nonostante tutto e tutti. E poi, spesso, si riesce a meno di lavorare.

Edilizia, agricoltura, allevamento, panificazione, tessile, pulizia, sanità, questi i settori maggiormente scartati dagli italiani. Cosa emerge? Che forse gli italiani non vogliono sporcarsi le mani e soprattutto non vogliono “faticare”. Poi però purtroppo altre dinamiche fanno in modo che gli italiani non si accontentino di certi lavori. Su tutti? L’assistenzialismo.

Il lavoro c’è ma non va bene per gli italiani, insomma, per i loro gusti, e poi lo Stato spesso sostiene chi è senza lavoro, per lungo periodo e con cifre anche abbastanza più dignitose. Sommiamo le due cose, il risultato è quello che vediamo ogni giorno. Niente occupati.