Una sensazionale vincita lascia dietro di se felicità ed entusiasmo. Mezzo milione di euro al Gratta e vinci. Davvero una gran soddisfazione.

Una vittoria davvero sensazionale che ha subito fatto parlare di se in tutta Casal di Principe. Li infatti, presso la ricevitoria Valente, molto conosciuta in città, un biglietto Gratta e Vinci della serie “Il Miliardario”, ha fruttato al fortunato vincitore, la bellezza di mezzo milione di euro. Incredibile, come è giusto che sia, la soddisfazione dei titolari, il fratelli Gianluca e Gianmario Valente, abituati a distribuire ai propri clienti ricchezza e felicità.

Non è la prima volta, infatti, che la ricevitoria Valente, di Casal di Principe, distribuisce ricchi premi ai suoi clienti. Nel 2019 al MilionDay fu assegnato un premio da un milione di euro, una cifra assolutamente incredibile, che di certo ha cambiato la vita al fortunato vincitore. L’anno scorso, invece, al lotto, con una giocata di 15 euro, un terno secco sulla ruota nazionale. Vincita da 63mila euro circa. In zona, insomma, si vince abbastanza.

La ricevitoria della fortuna: “Speriamo che il vincitore abbia davvero bisogno di quei soldi”

“Siamo contentissimi per la nuova vincita che registriamo nella nostra tabaccheria – hanno commentato i proprietari del locale- e lo siamo soprattutto perché il territorio vive un momento difficilissimo. Speriamo – hanno aggiunto i fratelli Valente – che il vincitore sia una persona bisognosa e che a sua volta dia aiuto ad altri cittadini in difficoltà”. La città vive al momento una fase davvero delicata in seguito all’aumentare del numero di contagi da covid.

Una nota di Lottomatica, ha diffuso la notizia, specificando che su tutto il territorio nazionale le vincite si sono attestate sui due miliardi e 671 milioni di euro. In Campania, invece, si sono superati i 198 milioni, ovviamente, nel complesso al Gratta e Vinci.

Una vincita eccezionale, insomma che premia ancora una volta la ricevitoria Valente di Casal di Principe. Li, ormai, la dea fortuna ha messo radici, ed i cittadini, sono pronti ad approfittarne.