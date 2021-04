Colpo da urlo per un fortunato giocatore che, grazie ad un Gratta e Vinci, è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro e trasformare la sua vita.

Inutile negarlo, prima o poi capita a tutti di sognare una vita diversa, all’insegna di una maggiore tranquillità economica. A partire dall’alimentazione, passando per l’abbigliamento, fino ad arrivare alle bollette e necessità varie, d’altronde, sono davvero tante le spese con cui dover fare continuamente i conti. Da non dimenticare poi il lavoro, che a sua volta si presenta essere spesso la fonte di un bel po’ di grattacapi. Una vita piena di cose da fare, che porta in molti a tentare puntualmente la fortuna, con la speranza di riuscire a portarsi a casa una cifra da capogiro.

Ogni giorno, infatti, sono in tanti a sperare di essere baciati dalla dea bendata, ad esempio giocando al Superenalotto, acquistando un pacco intero di Gratta e Vinci, oppure puntando su delle scommesse sportive. In ogni caso, sottolineano, le probabilità di vincita sono alquanto basse. Dall’altro canto può capitare a tutti di riuscire ad essere uno di quei fortunati giocatori, in grado di cambiare la propria vita grazie ad una vincita milionaria. Lo sa bene un giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro proprio grazie ad un Gratta e Vinci. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci, anche i ladri tentano la fortuna: bottino da migliaia di euro

Gratta e vinci, baciato dalla fortuna: vincita da capogiro

Buone notizie per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro dopo aver acquistato un Gratta e Vinci. Attraverso un comunicato stampa pubblicato lo scorso 19 marzo, infatti, la Florida Lottery ha annunciato che Richard Morgan, 57enne di Homosassa, in Florida, ha vinto un premio da 15 milioni di dollari grazie al nuovo gratta e vinci Billion Dollar Gold Rush Supreme.

L’uomo, il primo della Florida del Nord ad aggiudicarsi questo tipo di vincita, ha utilizzato una cassetta di sicurezza situata presso l’ufficio distrettuale di Gainesville per rivendicare il premio. Ha quindi scelto di ricevere un pagamento una tantum dal valore di 13,2 milioni di dollari.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci, essere baciati dalla fortuna è possibile: ecco quali acquistare

Il fortunato giocatore, come riferito dai funzionari, ha acquistato il biglietto vincente da Jiffy Foods a Homosassa. Il rivenditore, ricordiamo, riceverà per tale vincita una commissione bonus pari a ben 30 mila dollari. Il biglietto di gioco è costato 30 dollari, con le probabilità di vincita che sono pari a 1 su 11,6 milioni. Una probabilità molto bassa, che il signor Morgan è riuscito a battere, portandosi a casa una cifra da urlo.