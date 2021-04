Eliminare il caffè dalla propria dieta potrebbe portare delle conseguenze molto salutari al nostro corpo: Ecco perché dovremmo smettere.

Vi capita mai di ascoltare il fischio della moka quando il caffè sta salendo? O di fare attenzione al profumo inebriante che avvolge le pareti della cucina appena siamo svegli? Di cosa stiamo parlando? Di un vero e proprio rito.

Il caffè è una delle bevande più conosciute al mondo. C’è chi ne beve tanti durante il giorno, chi lo accompagna al latte, chi ne fa un momento di relax e chi lo prende raramente con gli amici. Ma cosa succede, nel momento in cui si smette di bere caffè? Non crederete mai quanti benefici possa portare. Scopriamoli insieme.

Il caffè: una scusa per dire “ti voglio bene”

“Il caffè è una scusa per dire ad un amico che gli vuoi bene”, recita una celebre frase sull’amicizia. Ed è proprio così: nella nostra quotidianità, abbiamo trasformato questo elemento in un rituale di compagnia, o in un momento di raccoglimento. Ma dove nasce questa bevanda?

Il caffè nasce in Sud America, è una bevanda antica che viene ottenuta dalla macinazione dei semi prodotti dalle piante tropicali. Le stesse fanno parte della famiglia delle Rubiacee del genere Coffea. Il caffè che viene prodotto, presenta due miscele che si differenziano a seconda dello stato di maturazione, tipo di raccolto e la grandezza del suo chicco:

Arabica con un basso contenuto di caffeina

con un basso contenuto di caffeina Robusta dal carattere più deciso e forte.

Ma cosa succede al nostro organismo, se smettiamo di assumere caffè? Le conseguenze saranno incredibili.

Cosa succede se smetto di bere caffè?

Il caffè è la bevanda mattutina degli italiani. Dal gusto deciso ed energizzante, è diventata la routine di moltissime persone. Ma se vi dicessimo che una dose eccessiva di caffè , può portare più problemi che benessere? Scopriamo gli effetti positivi che arrivano se si smette di assumere caffeina. Elencandoli:

Effetto dimagrante

Elimina l’insonnia

Effetto ingrassante

Mal di testa e cefalee

Ma perché il caffè andrebbe eliminato? Secondo recenti studi, il consumo di questa bevanda, assunta in modo giornaliero, aumenta l’apporto di zuccheri nel sangue del 10% . Eliminare il caffè dalla nostra dieta, potrebbe essere quindi, un’azione positiva in considerazione dell’apporto minore . Scopriamo insieme altro benefici:’

Si può ingrassare

(Prendete con le pinze quest’affermazione). Il caffè è un buon alleato per spezzare la fame. È ottimo per ottenere una sensazione di sazietà continua. Eliminando il caffè si rischia di aumentare le calorie che ci sono nel cibo non sano aumentando i chili di troppo!

Elimina l’insonnia

Probabilmente il primo punto non vi ha entusiasmato troppo; il secondo potrebbe essere più interessante. Smettere di bere caffè consente Un miglior riposo. Inizialmente il corpo dovrà abituarsi alla mancanza di caffeina e tenderà a sentirsi più stanco, Di seguito si percerpirá un effetto positivo, consentendo al corpo di riposare meglio di notte.

Mal di testa e similari

Non ci sono solo effetti positivi purtroppo. Quando si vuole eliminare un elemento dalla propria vita, come per le persone, Bisogna sopperire ed abituarsi alla mancanza.Quando non si assume più caffeina, il corpo produce una grande quantità di adenosina (ormone della stanchezza ) che scatena un processo ambiguo con manifestazione di male alla testa e similari. Il nostro consiglio è quello di valutare la possibilità di smettere gradualmente di assumere caffè.