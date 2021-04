Novità per quanto riguarda i costi del conto corrente presso Unicredit: costerà di più del 33% per ogni tipo di contratto

Banche svizzere e tedesche, hanno fatto da apripista, per un movimento che si sta propagandando anche in Italia, con delle commissioni super sui nostri conti corrente. La comunicazione di Fineco, destò tantissime preoccupazioni, tanto da far temere per i conti cointestati con più di 100mila euro di giacenza, su cui abbiamo fatto chiarezza. Ora, Bankitalia chiede il conto ad Unicredit, che possiede 1.745 miliardi di depositi privati, per questo il canone aumenterà del 33%, da luglio 2021.

Il canone del conto My Genius passerà da 3 a 4 euro al mese, da 9 ad 11 passerà il credito Silver, mentre quello Gold che oggi costa 12 euro al contribuente, costerà invece all’anno, 16 euro. Ed ancora, c’è la Platinum che oggi costa 22 euro al correntista, mentre da luglio passerà ad euro 26.

Unicredit: investimenti da fare sul conto

Non è per niente lontano dal centro dell’attenzione, la società Unicredit, che a breve vedrà insidiarsi in luogo del vecchio amministratore delegato, Andrea Orcel, che incasserà uno stipendio da record. Cosa succede con gli investimenti, il modulo di investimento Gold ha come onere mensile la quota di 5 euro, e prevede lo sconto del 50% sulle spese di custodia e amministrazione e deposito titoli, con quello del 20% per commissioni di raccolta ordini e negoziazioni, nonché sui titoli impartiti in Banca Multicanale tramite web.

Il modulo di investimento Platinum invece, dal costo di 7 euro mensili, prevede l’annullamento dei costi di custodia, amministrazione e deposito titoli, più uno sconto del 30% su commissioni di raccolta ordini e negoziazioni, titoli impartiti in Banca Multicanale via web, Money Trading ed invio estratto conto titoli, cartaceo.

Ci sono poi bonus che vanno ad interessare i moduli Transazionali ed i moduli Investimento. Per concludere, Unicredit oggi riserva ai correntisti anche una promozione: aprendo un conto My Genius da oggi fino a settembre, non si pagherà nessun costo di canone. I bonifici Sepa e i giroconti online saranno totalmente gratuiti ed è annullato il costo di emissione per una carta My One Visa.