I tagliandi vincenti riscossi nella stessa tabaccheria. Il gioco non è passato però inosservato alle forze dell’ordine.

Altro che fortuna e casualità: una truffa bella e buona, nella quale però le forze dell’ordine non sono cadute. Succede ad Esperia, in provincia di Frosinone. Una nota tabaccheria della zona, in seguito ad un furto subito, denuncia la sottrazione di un numero elevato di biglietti Gratta e Vinci. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, questa l’accusa da parte dei carabinieri in seguito alle indagini condotte in merito alla vicenda. Un storia davvero incredibile.

La vicenda, insomma, riguarda un tentativo di furto, denunciato, ma nel quale il titolare ha fatto rientrare anche un quantitativo di biglietti Gratta e Vinci, di fatto sottratti, attraverso i quali si è tentata la fortuna. I tagliandi vincenti, perchè qualcuno lo è stato, sono risultati essere stati incassati presso la stessa tabaccheria. Una ingenuità che non ha lasciato alcun dubbio nelle forze dell’ordine che sono subito passati alla denuncia per chiarire una volta per tutte la situazione.

Denunciano il furto dei Gratta e Vinci: la vicenda ha sorpreso la comunità circostante

Stupore in paese per quanto accaduto nella nota tabaccheria. Una vera e propria truffa orchestrata, di fatto, ai danni dello Stato. La denuncia del furto ed i biglietti che invece erano stati sottratti. Poi il passo falso dell’incasso dei biglietti vincenti presso la stessa tabaccheria, ed a quel punto è stato impossibile per le forze dell’ordine non collegare le cose, e quindi, di conseguenza è partita la denuncia. Cittadini, come riferito estremamente colpiti da quanto accaduto.

A questo punto il coinvolgimento del titolare della tabaccheria, cosi come annunciato, appare del tutto certo, tanto da spingere le forze dell’ordine a passare alla vera e propria denuncia per Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Una storia quasi impensabile, che invece ha scosso la tranquillità di un piccolo centro. Nessuno immaginava potesse succedere qualcosa di simile, ed invece, è successo anche questo.