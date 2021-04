Gmail introduce la nuova funzione stanza virtuale e chat. Tutto quello che C’è da sapere per scaricare le estensioni dell’app.

È possibile creare una stanza ed organizzare una riunione lampo on line? Assolutamente si. E da oggi si può fare direttamente su Gmail.

In quest’articolo vorremmo spiegarvi come funzionano questi servizi aggiuntivi e come si possono scaricare ed avviare una procedura dedicata alla mail dei nostri account.

Cos’è Gmail chat?

Gmail è un servizio gratuito di posta elettronica supportato da pubblicità fornito da Google. È senza dubbio una delle poste elettroniche più utilizzate dagli utenti di internet di tutta Europa (e probabilmente la più diffusa almeno per quanto riguarda i possessori di smartphone Android, visto che è condizione necessaria avere un account di Google una volta che ci accingiamo ad attivarlo.) Nello specifico, come funziona la chat di Gmail? Quali funzioni introduce?

Gmail: nuove funzioni

Questa innovazione nell’introdurre una messaggistica istantanea oltre alla possibilità di creare una “Stanza virtuale per le riunioni ” va a implementare e sicuramente migliorare l’utilizzo che facciamo della nostra corrispondenza. Quest’innovazione nasce con la volontà di semplificare la mole di lavoro e di email che un professionista, solitamente si trova ad avere. Le tantissime email verranno sostituite con una comunicazione più fruibile e diretta e renderanno così il processo non solo più veloce ma anche più organizzato. Non ci saranno più email perse o sfuggite!

