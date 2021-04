Secondo appuntamento con la Lotteria degli scontrini: l’Agenzia delle Dogane svela i dieci codici vincenti. Ecco dove controllare.

Seconda estrazione per la Lotteria degli scontrini, con l’Agenzia delle Dogane che svela i biglietti vincenti sul proprio profilo Twitter. Nuovo appuntamento con gli esiti, dopo l’estrazione dell’11 marzo scorso, con possibilità di verificare in ogni momento se si rientra fra i vincitori dei premi in palio, 10 dei quali mensili da 100 mila euro per gli acquirenti e da 20 mila per i negozianti. Occhio alla Pec quindi, perché sarà lì che verrà comunicata l’eventuale vincita. In alternativa, si verrà allertati tramite raccomandata. Invertendo gli addendi, comunque, il risultato non cambia.

Dal momento in cui si verrà a conoscenza di essere fra i vincitori, si avranno a disposizione 90 giorni per richiedere il premio. Meglio non far passare troppo tempo: superato il limite, infatti, qualora la richiesta non fosse stata effettuata si potrà tranquillamente salutare il premio. A ogni modo, se si vogliono evitare effetti sorpresa non desiderati, sarà comunque possibile monitorare l’andamento della fortuna direttamente sui canali dell’Agenzia delle Dogane, l’ente preposto alla gestione della Lotteria tutta.

Lotteria degli scontrini, seconda estrazione: biglietti vincenti

Alle 13 in punto, l’Agenzia ha pubblicato i codici vincenti sul proprio profilo Twitter. Di seguito i biglietti vincenti:

18/03/2021 06665-0115 53SNS3033430 04010004 72,79€

28/02/2021 0683-0041 3BIWB000806 63,16€

12/03/2021 0656-0208 96MKR003063 55,96€

11/03/2021 0923-0181 53SNS300163 00140007 34,04€

17/03/2021 0580-0038 88I24007850 45,4€

27/03/2021 0904-0037 53SNS300829 11370024 11,67

29/03/2021 0849-0077 99SEA002682 20280001 10,66€

05/03/2021 0688-0218 72 MU1048224 66,38€

21/03/2021 0662-0031 99MEY039329 69,13€

06/03/2021 0026-0142 3BSDP001989 79110003 130,25€

