Lavoro: ecco quali aziende cercano personale

Cerchi lavoro in Italia? Sembrerà strano, ma anche con la crisi, molte aziende stanno assumendo personale, ecco quali

L’Italia non è da anni un Paese facile, per i giovani in cerca di lavoro, ma forse spesso questo è dovuto anche dalla mancanza di informazione. Infatti, forse a qualcuno farà strano sapere che anche ora, in piena crisi pandemia, ci sono diverse aziende che cercano nuove figure.

Da Esselunga a Nestlè, passando per altre case, diverse sono le posizioni che potrebbero interessare, in molte parti d’Italia. D’altra parte, anche le Ferrovie dello Stato stanno assumendo e possono dare diverse opportunità a chi ne cerca.

Cerchi lavoro? Ecco tutte le aziende che stanno assumendo

Partiamo da Esselunga s.p.a, la società che opera nella grande distribuzione, che ha diverse posizioni da coprire nella Grande Distribuzione Organizzata. Qualora foste interessati, date un’occhiata, cliccando qui. Poi c’è Eni, che si prefissa di assumere 500 nuovi dipendenti prima della fine del 2021. Qui, potrete inviare il curriculum, se temi come economia circolare, innovazione tecnologica, digitalizzazione e transizione energetica, fossero di vostro interesse.

Ed ancora, Deloitte Touche Tohmatsu ha bisogno di personale per le attività di consulenza e revisione contabile. Cliccando qui, potreste inviare le vostre candidature. Insomma ce n’è per tutti i gusti, anche se la vera meta per tutti sarebbe questo lavoro dei sogni che non necessita neanche di titoli di studio. In alternativa, ancora tante aziende italiane assumono, come la casa di logistica, FedEx, molto attiva in territorio italiano ed a cui cliccando qui, potreste inviare le vostre candidature. L’azienda, assumerà 800 persone tra Padova, Bologna, Bari, Ancona, Napoli Teverola, Firenze e Fiano Romano.

12, le figure che si occuperanno di information technology nella principale sede di Assago, per la Nestlé Italiana SpA. Il modo per inviare la candidatura è sempre un semplice click, ve lo lasciamo qui. Ed ancora, ecco Ikea, Ducati e Primark. La prima, ha già più di un milione di lavoratori nel mondo e ne cerca ancora altri, se interessati ecco dove cliccare. L’azienda motociclistica invece, ha bisogno di ben 250 lavoratori stagionali, che affiancheranno i 600 operai specializzati già nello staff. Clicca qui per saperne di più. Infine Primark, azienda irlandese che assumerà per 2000 nuovi posti tra Lazio, Campania, Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna. Ecco dove spedire il proprio curriculum.