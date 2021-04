Avere più animali domestici può comportare una detrazione Irpef maggiore? Cerchiamo di analizzare al meglio la situazione cercando di capire quali spese possono essere decurtate

Avere degli animali domestici in famiglia è sicuramente un toccasana per l’umore visto l’immenso calore che sono capaci di trasmettere. Al contempo però bisogna considerare che accogliere in casa un cane, gatto o qualsiasi altro animale comporta delle spese annuali di cui tener conto.

Tra cibo, tolettatura, cure veterinarie e accessori vari sono dei costi fissi in queste situazioni. Quelle inerenti la salute così come per le persone sono detraibili ai fini Irpef al 19% (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, del D.P.R numero 917/1986 del TUIR), naturalmente conservando le ricevute e pagando con strumenti tracciabili. L’interrogativo però sorge spontaneo. Chi possiede più amichetti a quattro zampe può beneficiare di una detrazione Irpef maggiore?

Animali domestici: chi ne possiede di più ha diritto ad una detrazione Irpef più alta?

La risposta è negativa. Ciò che conta non è il numero di animali posseduti, bensì al tetto massimo di spesa previsto dalla Legge numero 178/2020 comma 333, che per l’anno 2021 è di 550 euro, mentre la franchigia di 129,11 euro e l’aliquota Irpef del 19% sono le medesime degli anni precedenti. In base a quanto speso si può capire qual è la cifra a cui si ha diritto in detrazione, facendo un semplice calcolo matematico.

Quando si hanno almeno due animali nella propria abitazione non è difficile arrivare a pareggiare o a superare la cifra sopracitata. Certo, non è molto rapportato alle esigenze che richiedono cani e gatti, ma può essere comunque utile per comprare loro dei croccantini, degli ossi o dei tiragraffi.

Insomma, gli amanti degli animali domestici devono conoscere anche questi aspetti, che dopo anni di esperienza diventano automatici oltre che importanti. Purtroppo in qualche modo il “dio denaro” è sempre tra noi, anche nei rapporti affettivi.